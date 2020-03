Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimatpaket: 21,6 Millionen Euro für den Saale-Orla-Kreis

Der Saale-Orla-Kreis und seine Kommunen können bis 2024 Investitionen im Wert von rund 21,6 Millionen Euro zusätzlich anschieben. Das sei der am Freitag erfolgten Verabschiedung des CDU-Heimatpaketes durch den Thüringer Landtag zu verdanken, teilte der Orlataler CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott mit.

Der erste Teilbetrag dieses Geldes in Höhe von etwa 6,5 Millionen Euro werde der Region noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Während an die Gemeinden und Städte etwa 3,7 Millionen ausgeschüttet werden, erhalte der Saale-Orla-Kreis die übrigen rund 2,8 Millionen.

Hiermit könnten zusätzliche Projekte auch in bereits beschlossenen Haushalten untergebracht werden. Kommunen könnten in den nächsten Monaten für dieses Jahr konkret mit 43,58 Euro Euro pro Einwohner rechnen.

Unterfinanzierung der Kommunen aufgebrochen

„Unter Rot-Rot-Grün wurden die Kommunen kaum an den Haushaltsüberschüssen des Landes beteiligt“, erklärte Herrgott. „Diese Unterfinanzierung konnten wir mit unserer Initiative erfolgreich aufbrechen.“

Grundsätzlich sei das CDU-Heimatpaket so angelegt, dass die Kommunen Investitionen in den unterschiedlichsten Bereichen – Sanierung von Schulen und Kindergärten, Straßenbau, Anschaffungen für die Feuerwehr, andere Projekte – nach ihrem Bedarf tätigen könnten. „Schließlich weiß die Politik vor Ort am besten, wo der Investitionsstau am größten ist“, so der CDU-Landtagsabgeordnete aus dem Orlatal.

Christian Herrgott resümierte: „Wir zeigen, wie wichtig uns der ländliche Raum und unsere Kommunen sind. Wir wurden gewählt, um für unsere Heimat etwas zu bewirken. Das Heimatpaket ist dabei nur ein erster Schritt.“