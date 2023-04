210 Registrierungen in Pößneck und Neustadt bei Spender-Aktion für Marla

Pößneck/Neustadt an der Orla. Für die an Leukämie erkrankte kleine Marla aus Schmiedefeld gab es am Wochenende zwei Typisierungsaktionen im Saale-Orla-Kreis.

Die kleine Marla aus Schmiedefeld hat eine seltene Form der Leukämie. Bislang fehlt der richtige Spender. Typisierungsaktionen sollen dabei helfen, diesen zu finden. So gab es am Samstag zwei Aktionen: Bei der Messe „Berufe aktuell“ haben sich 43 Menschen typisieren lassen. Und beim Wasserfest in Pößneck 36. Außerdem wurde die 13. Bahn extra für Marla aus Schmiedefeld angelegt. „Das ist eine tolle Geste“, freut sich Manja Hollmann, die zusammen mit anderen die Aktion organisiert hat.

Zählt man die Anzahl vom Business Night Run zum Samstag, komme man auf 210 potenzielle Lebensretter aus dem Orlatal, so Hollmann. Ein Stäbchenabstrich dauert nur wenige Sekunden, kann aber anderen das ganze Leben retten.

Das Geld von der Schwimmaktion wird für eine sehr aufwendige Therapie benötigt, die Marla machen muss vor einer Stammzellenspende. 320.000 Euro koste diese und sei nur in Singapur möglich.

Für die 210 neu Registrierten könnte jederzeit eine Kontaktaufnahme bevorstehen, falls es eine Übereinstimmung mit Marla oder jemand ganz anderem geben sollte.

Weitere Infos auch unter www.deutsche-stammzellspenderdatei.de