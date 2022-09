22 Namen landen in Mittelpöllnitz auf den Stimmzetteln

Mittelpöllnitz. Bei der Wahl am Sonntag gab es keinen Sieger. Wahlberechtigte von Mittelpöllnitz sind zur Stichwahl aufgerufen

Die Wahlberechtigten der Gemeinde Mittelpöllnitz waren am Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen.

Da sich der bisherige Amtsinhaber Thomas Franz nach zwölf Jahren nicht noch einmal als Gemeindeoberhaupt hatte aufstellen lassen und sich im Vorfeld auch kein anderen Kandidat fand, war es an den Wählern, bei der sogenannten Mehrheitswahl einen Namen auf den Stimmzettel zu schreiben. Insgesamt 22 verschiedene Personen wurden vermerkt, teilte Wahlleiter Steffen Winkler mit. Am häufigsten aufs Papier schaffte es Patrick Kirchner mit insgesamt 43 Stimmen, gefolgt von Sven Bahn und Knut Börs, auf die jeweils acht Stimmen entfielen.

Kein Kandidat erzielte die nötige absolute Mehrheit

Da am Sonntag keine der aufgeschriebenen Personen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen konnte, die es bei einer Mehrheitswahl benötigt, geht es nun in die Stichwahl. In dieser treten die Personen gegeneinander an, die am meisten beziehungsweise zweitmeisten festgehalten wurden. Da Sven Bahn und Knut Börs die gleiche Anzahl an Stimmen erreichten, musste das Los entscheiden, welcher der beiden Männer am 18. September gegen Patrick Kirchner antreten wird. „Der Wahlausschuss hat per Los Sven Bahn gezogen“, informierte Steffen Winkler.

Überrascht zeigte sich Patrick Kirchner am Montag über die Anzahl der Stimmen, die er bei der Wahl erhalten hat. Zwar habe er nicht völlig ausgeschlossen, dass sein Name auf dem Zettel landen könnte, aber mit dem erreichten Ergebnis habe er nicht gerechnet. „Ich bin erfreut über diese Anerkennung und der Dank geht an die Wähler, die für mich gestimmt haben“, so Patrick Kirchner, der Ortsbrandmeister der Mittelpöllnitzer Feuerwehr ist. Ob er das Amt des Bürgermeister übernehmen würde, dazu wollte sich der 33-Jährige noch nicht äußeren. „Ich werde jetzt erst mal die Stichwahl abwarten“, sagte er.

Sven Bahn war am Montag von unserer Redaktion nicht für eine Aussage zu erreichen.

Bei der nun bevorstehenden Stichwahl ist gewählt, wer von den abgegebenen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. Im Anschluss wird der Wahlleiter den Gewählten benachrichtigen und auffordern, binnen einer Woche schriftlich zu erklären, ob er die Wahl annimmt. Bei Ablehnung findet eine Neuwahl statt.

Wahlbeteiligung unter 50 Prozent

An der Wahl am Sonntag in Mittelpöllnitz haben von den insgesamt 242 Wahlberechtigten, 107 Wähler eine Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 44,2 Prozent. „Ich bin ein bisschen überrascht, dass nicht mal die Hälfte zur Wahl gegangen ist. Immerhin geht es hier um die Gemeinde. Mit 65 Prozent Wahlbeteiligung hätte ich wenigstens gerechnet. Ich hoffe, dass alle Leute, die bisher unschlüssig waren, wenigstens zur Stichwahl den Weg zur Wahlurne finden“, sagte Noch-Bürgermeister Thomas Franz.