22 Punkte in Krölpa auf der Tagesordnung

Krölpa. Der Gemeinderat von Krölpa hat ein volles Programm zur nächsten Sitzung am 31. Mai.

Die Mitglieder des Gemeinderats von Krölpa treten am Montag, 31. Mai, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Im Schloss Krölpa beginnt der öffentliche Teil 18.45 Uhr. Der 22 Punkte umfassenden Tagesordnung ist eine Bürgerfragestunde vorangestellt.

Neben der Vereidigung des wiedergewählten Bürgermeisters Jonas Chudasch soll ein Beschluss zur Vergabe der „Studie Hallenbad Krölpa“ gefasst werden. Über die Vergabe von Bauleistungen für den Außenbereich der neuen Multifunktionssport- und Spielanlage soll auch abgestimmt werden. Des Weiteren müssen die Kommunalvertreter über Planungsleistungen für den Straßenbau und Nebenanlagen der Pößnecker Straße-West und Sanierungsarbeiten rund ums kommunale Objekt An der Kirche 10 in Rockendorf entscheiden. Beschlüsse zum Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs und Baggers stehen an sowie Bauanträge und der Kauf kommunaler Waldbrandtechnik.