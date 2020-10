Mit dem kalendarischen Herbstanfang bereiten sich viele Orlataler schon gedanklich auf die Vorweihnachtszeit mit den anschließenden Festtagen vor. Adventsshopping, Glühweinmeile und das Lichterfest gehören für die Pößnecker einfach dazu. Vielleicht auch noch das jährliche Konzert der Musikschule Saale-Orla im Schützenhaus, welches stets lange vorher ausverkauft ist.

Doch die Corona-bedingten Einschränkungen haben in den Festplanungen deutliche Einschnitte hinterlassen, einiges könnte andeutungsweise, aber abgespeckt stattfinden, anderes wie das Schützenhaus-Konzert ist bereits abgesagt. Um nun doch noch Klangvolles für die Pößnecker bieten zu können, wird nun erstmals ein musikalischer Adventskalender im Dezember veranstaltet. An 24 Orten wollen Musikschüler 24 kleine etwa halbstündige Aufführungen im Stadtgebiet Interessierten zu Gehör bringen.

Zusammen mit der kommunalen Verwaltung hat Daniel Vlad, stellvertretender Leiter der Musikschule, Geschäfte und soziale sowie medizinische Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet begeistern können, die ihre Räume beziehungsweise Bereiche vor ihren Objekten zur Verfügung zu stellen. „Jeden Tag starten ab 15 Uhr die zwei bis vier Musiker umfassenden Ensembles ihre Auftritte“, so Vlad. Abhängig von dem zur Verfügung stehenden Platz werden die Schüler im Alter von fünf bis 18 Jahren vor oder in den Gebäuden musizieren. So sind unter anderem Einzelhändler, Lebensmittelgeschäfte, Autohäuser, Baumärkte und auch Pflegeheime, sowie an Heiligabend im Pößnecker Krankenhaus bedacht worden. „Wir haben so viele Anfragen gehabt, dass wir eine Warteliste erstellen mussten“, sagt der stellvertretende Leiter.

„Wir wollen alle musikalisch Interessierten mit einem vielfältigen Programm begeistern“, fährt er fort. So sind zum Auftakt am 1. Dezember Hornbläser am Start, zu späteren Auftritten zum Beispiel Holzbläser, Gitarristen, Keyboards, Saxophone und auch Sänger. Quasi ein Querschnitt durch die vielfältigen Lerngruppen der Musikschule des Saale-Orla-Kreises.

Musikalischer Adventskalender