26-Jährige beteuert erst ihre Unschuld, um dann doch Betrug einzuräumen

Am ersten Werktag im neuen Jahr wurden am Amtsgericht in Pößneck erste Urteile gesprochen.

Eine 26-jährige Frau ist am Amtsgericht Pößneck wegen sechsfachen Betruges zu einer Gesamtgeldstrafe von 3600 Euro (90 Tagessätze) verurteilt worden. Dem Urteil war eine sogenannte Verfahrensabsprache zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung vorausgegangen.

Die Parteien haben sich aus Initiative des Gerichtes einerseits wegen einer etwas unübersichtlichen Situation auf die Abkürzung des Verfahrens geeinigt. Andererseits war am Ende nicht auszuschließen, dass die 26-Jährige nur für einen Teil von ursprünglich dreizehn angeklagten Betrugsfällen verantwortlich ist.

Von der Unterwäsche über das iPhone bis zu Möbelstücken

Es geht um dreizehn Bestellungen unter verschiedenen Namen bei verschiedenen Versandhändlern und um Waren im Wert von knapp 3000 Euro, die 2017 und 2018 vor allem an eine Adresse in Pößneck geliefert, aber nie bezahlt wurden. In betrügerischer Absicht wurden Dinge vom iPhone über Damen- und Kleinkindunterwäsche bis zu Möbelstücken gekauft.

Die 26-Jährige, die seinerzeit in Pößneck wohnte und mittlerweile im Nachbarlandkreis Saalfeld-Rudolstadt zu Hause ist, beteuerte lange Zeit und auch unter teils heftigen Gefühlsausbrüchen ihre Unschuld. Sie habe all die Sachen nicht bestellt, meist auch nicht in Empfang genommen, und wenn, dann seien es Geschenke ihrer Pflegeschwester gewesen, von welcher sie ansonsten reingelegt worden sei.

Mühevolle Beweisaufnahme

Richter Dieter Marufke, aber auch Staatsanwältin Saskia Stern konnten der gewissen Verschwörung, die gegen die 26-jährige Mutter eines Kindes inszeniert worden sein soll, nicht wirklich folgen. Die Angeklagte widersprach sich mitunter und in die Zeugenaussage ihres Lebensgefährten aus der fraglichen Zeit grätschte sie so giftig rein, dass sogar ihrer Verteidigerin bald der Kragen platzte. Im Zuge der mühevollen Beweisaufnahme ergaben sich allerdings auch Anhaltspunkte, dass die anscheinend untergetauchte Pflegeschwester nicht das Unschuldslamm ist, als welches sie sich mal in einer ausführlich zitierten polizeilichen Vernehmung ausgegeben hat.

Das Gericht analysierte Chat-Protokolle, vertiefte sich in Rechnungen über Blinkischuhe und Badarmaturen, ordnete der Angeklagten und ihrem Kind Kleidungsstücke in den entsprechenden Größen zu, versuchte das Beziehungs- und Abhängigkeitsgeflecht der 26-Jährigen zu verstehen. Und am Ende eines fast zweieinhalbstündigen Prozesses, nach der Verfahrensabsprache und einer sehr langen Unterredung der Verteidigerin mit der Angeklagten, ließ die junge Frau schließlich sechs der in betrügerischer Absicht getätigten Bestellungen mit Waren im Wert von knapp 1200 Euro einräumen.

Finanzielle Fehltritte

Obwohl sie mit dem Urteil noch günstig davon gekommen sei, wie Richter Dieter Marufke in den Raum stellte, wird die 26-Jährige wohl lange an der Geldstrafe zu knabbern haben, stottert sie doch finanzielle Fehltritte aus früheren Beziehungen in 20- und 30-Euro-Raten ab. Die Anzahl der Tagessätze war schließlich so gewählt, dass der gut ausgebildeten jungen Frau die Zukunft nicht für den Fall verbaut wird, dass sie mal ein Führungszeugnis vorlegen muss.