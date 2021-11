2G und 3G-Plus im Pößnecker Schützenhaus

Pößneck. Allgemeinverfügung wirkt sich auch auf Veranstaltungen im Pößnecker Schützenhaus aus. Das gilt für die geplanten Termine.

Die am Donnerstag in Kraft getretene Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung wirkt sich auch auf Veranstaltungen im Pößnecker Schützenhaus aus. „Der Reisevortrag Brümmer am heutigen 12. November, das DEFA Kino am 13. November und Irish Folk am 17. Dezember sollen nun als 3G-Plus-Veranstaltungen durchgeführt werden“, teilt Nils Leucht vom Stadtmarketing Pößneck mit. Laut Infos des Veranstalters werde das Konzert von Stefanie Hertel unter der 2G Regelung durchgeführt. Rudi Giovannini wird am 16. Dezember voraussichtlich unter der 3G-Plus-Regel stattfinden, so Nils Leucht. Eine definitive Rückmeldung vom Veranstalter stehe noch aus.