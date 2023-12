33-jährige Frau aus dem Saale-Orla-Kreis im Rennen um die Auszeichnung als Thüringerin des Jahres

Jean Möller mit Sohnemann Phil und Töchterchen Nele. In der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft betreut sie aktuell 47 Kinder.

Ziegenrück Jean Möller aus Ziegenrück ist schon ganz aufgeregt. Wer sie und ihre Schützlinge mit seiner Stimme unterstützen will, muss nicht einmal eine Minute Zeit dafür aufwenden. Die Details einer schönen Geschichte:

„Ich bin sehr aufgeregt“, bekennt Jean Möller am Telefon. „Ich freue mich schon auf den Samstag“, sagt sie. Am späten Nachmittag des 16. Dezember wird nämlich die Thüringerin oder der Thüringer des Jahres 2023 bekanntgegeben. Und Jean Möller aus Ziegenrück ist als Thüringerin des Monats Januar 2023 automatisch im Rennen um diese Auszeichnung. Verliehen wird sie von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und von MDR Thüringen.

Zur Thüringerin des Monats Januar 2023 wurde Jean Möller für ihr Herzblut als Trainerin der drei Kinderballetts der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft gekürt. Das damit verbundene Preisgeld von 500 Euro wurde in ein „ganz tolles Sommerfest“ für ihre aktuell 47 Schützlinge investiert. Ob es im nächsten Jahr eine noch größere Party im Saalestädtchen gibt, hängt auch von den Menschen in der Region ab. Die Thüringerin oder der Thüringer des Jahres kann nämlich von jedem, der einen der Monatsgewinner sympathisch findet, gewählt werden.

Abstimmung online oder telefonisch bis Samstag, 14 Uhr

Die Abstimmung läuft noch bis Samstag, 16. Dezember, 14 Uhr. Beteiligen kann man sich online unter mdr.de, wo auch alle Kandidaten vorgestellt werden, oder telefonisch, wobei für Jean Möller die Nummer 0137/1001101 gewählt werden muss. Der Thüringerin oder dem Thüringer des Jahres winken 2.000 Euro. Auch die Zweit- und Drittplatzierten können mit Zuwendungen rechnen.

Collage mit den Kindertanzgruppen der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft. Foto: ZKG / OTZ

„Egal, wie es ausgeht – wir sind alle schon Sieger“, sagt Jean Möller. Und sollte sie es ja aufs Treppchen schaffen, dann steht für sie schon fest: „Das Preisgeld wird komplett für die Kinder verwendet.“

Neuen Schwung in die Karnevalsgesellschaft gebracht

Seit fünf Jahren trainiert Jean Möller die Nachwuchstanzgruppen der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft. Seitdem habe sich die Zahl der mitwirkenden Mädchen und Jungen mehr als verdoppelt. Sie habe neuen Schwung in den Verein gebracht, heißt es. Um die Kinder aus Ziegenrück und Umgebung kümmert sich die 33-Jährige abends, nach Familie und Beruf. „Tanzen ist für mich das Größte“, sagt Jean Möller. „Und die Arbeit mit Kindern macht mir riesigen Spaß.“ Was sie auszeichne, sei, dass sie den Kindern im Training auf Augenhöhe begegne. Jean Möller ist selbst Mutter von zwei Kindern und sie betont: „Ohne meine Eltern, meine Schwiegereltern und meinen Mann Robert würde ich es nicht schaffen.“

Jean Möller Anfang des Jahres, als sie auf Anregung ihres Vereines zur Thüringerin des Monats Januar 2023 gekürt wurde. Foto: MDR/David Dienemann

Nicht nur in Ziegenrück drückt man Jean Möller die Daumen, sondern vielleicht auch in den Reihen der Oppurger Schlossnarren, wo sie vorher lange Zeit aktiv war, und ganz sicher in den Krölpaer Maxit-Baustoffwerken, wo sie als Industriekauffrau arbeitet. Und vielleicht ist es ein gutes Omen, dass mit Iris Lukes vom Carnevalsclub Molbitz 2015 schon mal eine Faschingsnachwuchs-Trainerin aus dem Saale-Orla-Kreis Thüringerin des Monats und dann auch des Jahres wurde.