33 Jugendliche zu Besuch in der CDU-Fraktion

Pößneck/Erfurt. Christian Herrgott über den Girls- und Boys-Day im Thüringer Landtag.

17 Mädchen und 16 Jungen aus ganz Thüringen waren am Donnerstag der Einladung der CDU-Fraktion zum Girls- und Boys-Day im Thüringer Landtag gefolgt. „Angesichts der insgesamt 61 Teilnehmer aus allen Fraktionen stieß das Angebot der Union auf das mit Abstand größte Interesse“, teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott mit, der sich um Interessierte aus dem Saale-Orla-Kreis gekümmert hatte.

Darunter sei eine – namentlich nicht genannte – Elftklässlerin des Gymnasiums Am Weißen Turm Pößneck gewesen, die hinter die Kulissen der Landtagsfraktion geblickt und intensiv mit den Abgeordneten diskutiert habe. „So erfuhr sie nicht nur, was Politiker im Alltag so machen, sondern durchlief auch die verschiedenen Abteilungen der Fraktionsgeschäftsstelle, die im Hintergrund den Politikbetrieb am Laufen hält“ von den wissenschaftlichen bis hin zu den Social-Media-Referenten, so Herrgott. „Die Jugendlichen hatten überhaupt keine Berührungsängste, die Fragen waren spontan und direkt. Mein Eindruck ist, dass sich die Mädchen und Jungen nach diesem Besuch sehr viel besser vorstellen können, was wir im Landtag eigentlich machen. Und wer weiß, vielleicht haben wir die eine oder den anderen für das Engagement in einer Partei interessieren können. Umso besser, wenn dann auch ein paar Mädchen oder junge Frauen aus dem Saale-Orla-Kreis dabei sind, denn gerade im Beruf des Politikers sind Frauen immer noch stark unterrepräsentiert“, resümierte Herrgott.