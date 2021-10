37-Jähriger bedroht Feiernde, zündelt und kommt danach in die Psychiatrie

Oppurg/ Kolba. Eine Feier in Kolba bei Oppurg endete für die Feiergemeinde mit einem großen Schreck.

Warum ein 37-Jähriger eine feiernde Gesellschaft am Mittwochabend stören musste, ist bislang unklar. Der 37-Jährige zerschnitt ein Partyzelt, um zu den Feiernden zu gelangen. Dann bedrohte er sie verbal und mit vorgehaltenem Messer. Er flüchtete, konnte von den hinzugerufenen Beamten jedoch in der Nähe aufgegriffen werden. Er war gerade dabei, an der Gebäuderückseite zu Zündeln, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein hinzugerufener Notarzt sowie eine Mitarbeiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes veranlassten die zwangweise Unterbringung des 37-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik.

Die Gäste der Feier blieben alle unverletzt, heißt es weiter. Es entstand Sachschaden am Partyzelt, das Zündeln im rückwärtigen Bereich hatte zu keiner Brandentstehung oder Beschädigung geführt. Möglicherweise jedoch steht der Sachverhalt im Zusammenhang mit einem bereits am Nachmittag geschehenen Notrufmissbrauch, vermutet die Polizei. Eine unbekannte, männliche Person habe gegen 16.30 Uhr einen Brand an der oben genannten Location mitgeteilt. Jedoch haben weder die alarmierten Feuerwehrkräfte noch die eingesetzten Beamten Feuer, Rauch oder anderweitige Beschädigungen feststellen können.

