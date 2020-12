40 Krippen in der Liebschützer Dorfkirche ausgestellt

Ivonne Könitzer und Tochter Martha bewundern die Krippen, die es am Wochenende in der Dorfkirche Liebschütz im Rahmen einer Ausstellung zu sehen gab.

Die Wiedereinweihung der Dorfkirche in Liebschütz jährt sich im kommenden Jahr zum 200. Mal. Das Jubiläum ist für die Liebschützer Grund zur Freude, weshalb sie mehrere Veranstaltungen geplant haben. Im September hatte bereits ein Turmbläserkonzert stattgefunden, am 1. Dezember war Landesbischof Friedrich Krammer zur Abendandacht in Liebschütz. Am Wochenende folgte nun eine Krippenausstellung.