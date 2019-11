Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

40 Wunschzettel von Raniser Heimkindern am Baum

Seit 2012 gibt es stets in der Vorweihnachtszeit einen Wunschweihnachtsbaum in der Niederlassung der Deutschen Bank in der Innenstadt von Pößneck. Mit der Aktion will das Haus den Kindern und Jugendlichen des Kinderheimes in Ranis in der besinnlichen Zeit eine besondere Freude machen. „Es macht immer wieder Spaß“, sagt Filialdirektor Max-Tobias Hayn kurz bevor er am Mittwoch gemeinsam mit Mitarbeiterin Annett Dietzel-Kupfermann und Kinderheimleiter Tommy Kleiber die ersten der 40 Wunschzettel dieses Jahres an den Baum hängt.

Manche Kunden fragten schon Anfang November, wann es denn wieder losgehe. Auch Kleiber sieht darin eine schöne Tradition und berichtet, wie engagiert sich die Kinder in den fünf Wohngruppen der Gestaltung der hübsch gebastelten Zettel gewidmet hätten. „Das haben sie wundervoll gemacht.“ Vom Kuscheltier bis zum Handtuch-Set reichen die Wünsche.

Am 18. Dezember gibt es eine Dankeschön-Veranstaltung mit Kindern und Spendern in der Filiale. Bis zum Vortag können die Geschenke abgegeben werden.