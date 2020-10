42-Jährige bei Auffahrunfall bei Pößneck verletzt

Am Montag kam es auf der B281 bei Pößneck zu einem Auffahrunfall. Wie die Polizei am Dienstag informierte, fuhr eine 42-jährige Seat-Fahrerin am Nachmittag Richtung Pößneck. Beim Abzweig Neustädter Straße mussten zwei weitere Pkw an einer roten Ampel halten.

Die 42-Jährige übersah die stehenden Fahrzeuge und fuhr auf den hinteren Pkw auf. Dabei schob sie das Auto auf das davorstehende.

Laut der Polizei wurde die 42-Jährige verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

