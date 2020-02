Pößneck. Wettbewerb der Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen will auch im Pößnecker Geschäftsgebiet der Jenaer Stadtwerkegruppe lokale Maßnahmen fördern.

Auch in Pößneck: 5000 Euro für nachhaltige Klimaschutz-Idee

Die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen richtet erneut einen Wettbewerb um nachhaltige Ideen zum Klimaschutz aus. War der Zeitraum für das Einreichen von Ideen bisher auf drei Monate nach der Ausschreibung begrenzt, sind nun Wettbewerbsbeiträge das ganze Jahr über willkommen.

„Erscheint eine Idee innovativ und die Umsetzung wahrscheinlich, wird der Ideengeber aus Stiftungsmitteln mit bis zu 5000 Euro unterstützt“, teilen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mit. „Bis zu 20.000 Euro insgesamt will die Stiftung in diesem Jahr in Klimaschutzprojekte investieren.“

Der Stiftungsvorsitzende Matthias Stüwe erklärt zur Neuausrichtung des Wettbewerbes: „Gute Ideen für eine saubere Zukunft wollen wir nicht mehr in einen zeitlichen Rahmen pressen. Um flexibler reagieren zu können, fördern wir ab sofort durchgehend Klimaschutzideen zu lokalen Maßnahmen. Besonders interessieren uns innovative Ansätze zu erneuerbaren Energien und intelligentem Energieeinsatz.“

Herausragendstes Projekt wird mit Klimaschutzpreis „Blaue Libelle“ ausgezeichnet

Der Ideenwettbewerb richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch Unternehmen und Institutionen wie Schulen oder Vereine. Sie sind aufgerufen, ihre Idee möglichst in Konzeptform einzureichen. Die Projekte sollten noch nicht abgeschlossen sein. Neben der finanziellen Unterstützung wird das herausragendste Projekt mit dem Klimaschutzpreis „Blaue Libelle“ ausgezeichnet.

Im vergangenen Dezember blickte die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen auf ihr 15-jähriges Bestehen zurück. Seit 2004 hat die von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck gegründete Stiftung über 710.000 Euro in Projekte zur Einsparung und zum sinnvollen Umgang mit Energie investiert.

Der Förderantrag und die Förderkriterien sind unter www.klimastiftung-thueringen.de zu finden.