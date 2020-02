52-jährige Saalfelderin schlägt ihrem Ex aus Pößneck mit der Faust ins Gesicht

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei ehemaligen langjährigen Lebensgefährten hat dazu geführt, dass eine 52-jährige heutige Saalfelderin vor dem Amtsgericht Pößneck der Körperverletzung und der Sachbeschädigung angeklagt wurde. Näher betrachtet waren die Dinge dann doch nicht so kriminell, so dass Richter Dieter Marufke im Einvernehmen mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung eine Entscheidung traf, von welcher er hofft, dass sie angespannte Verhältnisse befriedet.

Was war passiert? An einem späten Augustsamstagabend des vergangenen Jahres fuhr die 52-Jährige zur Kleingartenanlage am Hohen Gässchen in Pößneck, um ihre ehemaligen Schwiegereltern, mit welchen sie noch verkehre, abzuholen. Hierbei habe sie dort festgestellt, dass ihr Ex „volltrunken“ sei, wie sie sagte. Allerdings hatte der ansonsten bei der Mutter lebende minderjährige Sohn des früheren Paares gerade Papa-Wochenende.

Mutter in Sorge um 15-jährigen Sohn

In Sorge um den 15-jährigen Jungen wollte die Mutter wissen, wo das Kind ist. Ihr Ex habe sie da an eine Adresse in der Gutenbergstraße geschickt. Dort war aber keiner.

Zurück im Hohen Gässchen wollte die Mutter ihren Sohn wenigstens am Telefon hören. Der Ex habe da eine Nummer gewählt und ihr sein Mobilfunkgerät gereicht, an welcher aber nur seine Neue zu hören gewesen sei.

Für dieses Telefonat hatte sich die 52-Jährige in ihr Auto zurückgezogen. Plötzlich habe der Ex die Tür des Wagens aufgerissen, weil er sein Handy zurück haben wollte. Im Gegenzug habe die Mutter gedroht, die Polizei zu rufen, wenn sie nicht sofort ihr Kind sehe oder höre. Da habe sich der Mann auf die Frau „geschmissen“, wie sie berichtete.

Die 52-Jährige sei halb über den Beifahrersitz gelegt und gewürgt worden, so dass sie bald keine Luft mehr bekommen habe. Hierbei sei das Handy nach draußen geflogen. Vielleicht habe sie das Gerät aber auch aus dem Auto auf die Straße geworfen, so die Frau. Als der Mann letztlich von anderen Leuten aus dem Auto gezogen wurde, habe sie ihrem Ex mit ihrer rechten Faust auf die Nase geschlagen, quasi vorsorglich, damit er Abstand halte, wie es die 52-Jährige erklärte.

Plötzlich sei auch der 15-Jährige aufgetaucht, ebenfalls erheblich alkoholisiert. Er hat wohl alles mitbekommen und hätte seinen Eltern die Peinlichkeiten ersparen können, wenn er sich denn gleich gemeldet hätte. Dann wäre aber herausgekommen, dass er mit seinem Vater einen über den Durst getrunken hatte, was der allein sorgeberechtigten Mutter wohl verheimlicht werden sollte. Deren Sorge um das Kind konnte der Richter nachvollziehen und er fragte sich zwischendurch, ob der Minderjährige gefährdet sein könnte.

300 Euro für Sozialberatungsstelle

Dem 15-Jährigen wurde die Aussage erspart und der Ex musste im Zeugenstuhl nichts beweisen, denn die 52-Jährige erklärte sich schnell bereit, im Falle einer Einstellung des Verfahrens von ihrem Mindestlohn-Einkommen eine Geldauflage zu zahlen. So kam es dann auch – und so darf sich die Pößnecker Diakonie-Sozialberatungsstelle ThINKA demnächst über 300 Euro freuen.

Der Ex hätte allerdings gern 500 Euro für sein kaputtes Mobilfunkgerät gesehen, das in der Nacht zu allem Überfluss noch überfahren worden sei. Der Strafrichter empfahl ihm, es doch auf zivilrechtlichem Wege zu versuchen.

