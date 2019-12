Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

58,5 Millionen Euro Umsatz im Bau

Die Betriebe des Bauhauptgewerbes im Saale-Orla-Kreis mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten erzielten nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik von Januar bis Oktober 2019 baugewerbliche Umsätze in Höhe von 58,5 Millionen Euro.

In den 19 Betrieben im Landkreis waren von Januar bis Oktober durchschnittlich 602 Personen beschäftigt. In dieser Zeit wurden von ihnen rund 615.000 Arbeitsstunden geleistet. Für diese Arbeitsleistung erhielten sie zusammengenommen 15,5 Millionen Euro an Entgelten. Für ganz Thüringen verzeichnet die Statistik-Behörde ein Umsatzwachstum von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Landesweit wurden in den ersten zehn Monaten 2019 Aufträge in Höhe von 1,8 Milliarden Euro abgeschlossen.