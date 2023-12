90 Fahrer waren zu schnell, vielleicht hilft da der Besuch eines Adventskonzertes zur Besinnung – Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Krölpa/Triptis Mehrere Veranstaltungen locken zur Einstimmung auf Weihnachten, in einer Gemeinde sind schwere Entscheidungen zu treffen und wo die Polizei nun anscheinend öfter mit einem Blitzer steht

Adventskonzert im Gymnasium Pößneck

Im Gymnasium Am Weißen Turm Pößneck wird am Freitag, 8. Dezember, ab 18 Uhr ein heiteres und besinnliches Adventskonzert präsentiert. Der Gymnasiumschor wird unter Leitung der Musiklehrerin Wilhelmine Hofmann die seit Schuljahresbeginn eingeübten Lieder zum Besten geben. Das Repertoire reicht von traditionellen Weisen über aktuelle Hits bis zu Höhepunkten der Rock- und Popmusik. Hinzu kommen solistische Instrumentalbeiträge, Gedichte und Geschichten rund um das Weihnachtsfest, vorgetragen von den Schülerinnen und Schülern aus Klasse 5 bis 12. Der Eintritt ist frei.

Neujahrskonzert im Schützenhaus Pößneck

Das Neujahrskonzert 2024 der Stadt Pößneck ist am 7. Januar zu erleben. Beginn am ersten Sonntag im neuen Jahr ist um 16 Uhr. Auf der Bühne des Pößnecker Schützenhauses steht das Orchester Franz‘L. aus Weimar. Musikalisches Motto des Nachmittages ist „Wiener Praterleben und Berliner Luft“. Die Besucher können mit „Hits und Melodien aus Operette und Tonfilm“ rechnen. Versprochen wird „ein unvergessliches Neujahrskonzert, welches mit flotten und beschwingten Melodien für gute Laune sorgt“. Mit Jeanette Oswald und Alexander Voigt von der Staatsoperette Dresden seien zwei temperamentvolle Gesangssolisten mit „wunderschönen Stimmen“ verpflichtet worden, die man auch als charmante Entertainer kennenlerne werde. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Das Orchester Franz‘L. aus Weimar konnte wieder einmal für ein Konzert in Pößneck gewonnen werden. Foto: Guido Werner

Neunzig Fahrer waren in Pößneck zu schnell

Am Dienstag, 5. Dezember, wurde in der Neustädter Straße in Pößneck „eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt“, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. „Durch die Messungen in beide Fahrtrichtungen wurden bei erlaubten 30 km/h insgesamt neunzig Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war.“ Am schnellsten war ein Pkw-Fahrer mit 62 km/h.

Landfrauen feiern in Zwackau

Die Landfrauen der Ortsgruppe Dreitzsch feiern am Freitag, 8. Dezember, in die Gaststätte in Zwackau ihre diesjährige Weihnachtsfeier. Beginn ist um 17 Uhr. „Wir freuen uns auf Euch!“, heißt es in der Einladung der Ortsgruppenvorsitzenden Gabriele Peißker.

Adventskonzert in Rockendorf

Zu einer „Musik im Advent“ wird am 17. Dezember in die neuapostolische Kirche in Rockendorf eingeladen. Das Konzert am 3. Advent beginnt um 16 Uhr. Sänger, Instrumentalisten und Kinder der Gemeinde versprechen „eine besinnliche Stunde mit christlicher und volkstümlicher Weihnachtsmusik“. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei. Der Nachmittag soll bei Kaffe, Tee und kleinen Leckereien ausklingen.

Sitzung des Gemeinderates Krölpa

Der Krölpaer Gemeinderat tagt am Mittwoch, 13. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr. Die Sitzung findet im Saal der Gemeindeverwaltung statt und Beginn ist um 18.45 Uhr. Zum Auftakt gibt es eine „Bürgersprechstunde“. Großes Thema des Abends ist der Haushalt 2024 der Gemeinde, zudem sind „Informationen zur Abrundungssatzung Herschdorf“ angekündigt.

„Wärmewinter“ in Pößneck

Die Aktion „Wärmewinter“ der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein wird in Pößneck fortgesetzt. So wird in der Bahnhofstraße 19a immer freitags von 11 bis 14 Uhr eine kostenlose warmen Mahlzeit ausgereicht. Stammgäste und auch neue Interessierte können sich am 8. Dezember auf Möhreneintopf mit Rindfleisch und am 15. Dezember auf Wurstsuppe mit Bandnudeln freuen.. Spenden sind willkommen.