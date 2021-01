950-Jahr-Feiern in drei Dörfern der Einheitsgemeinde Krölpa

Krölpa Veranstaltungsreigen hätte am kommenden Wochenende beginnen sollen, jetzt werden verschiebbare Angebote in die Zeit ab Ostern gelegt.

Die Dörfer Krölpa, Hütten und Friedebach in der Einheitsgemeinde Krölpa gehören zur Reihe der Ortschaften, die 2021 genau 950 Jahre seit der Ersterwähnung feiern können und wollen. Ideen gebe es gerade in Krölpa viele, wegen Corona kämen die Planungen allerdings nur mit angezogener Handbremse voran, berichtet Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wähler).

Grundsätzlich werde von einer Festwoche wie zur Krölpaer 925-Jahr-Feier abgesehen. Vielmehr soll eine Vielzahl von Veranstaltungen im Zeichen des Jubiläums stehen. Losgegangen wäre es am kommenden Wochenende – mit der nunmehr abgesagten Weihnachtsbaumverbrennung in Regie der Feuerwehr.

Hoffnung auf die Corona-Impfung

Zurzeit sei man dabei, verschiebbare Angebote in die Zeit ab Ostern zu setzen – „immer in der Hoffnung, dass die Corona-Impfung bis dahin wirkt und Menschen wieder zusammenkommen dürfen“, so Chudasch. So soll aus dem Neujahrsempfang der Gemeinde nun ein Jahresempfang mit Jubiläumsfestakt werden, der mit geladenen Gästen am 16. Juli gefeiert werden soll.

Am 18. Juli soll dann ein Festumzug durch Krölpa führen. Zwölf Bilder sollen einen Streifzug durch die Geschichte des Dorfes anbieten. Fußgruppen und Fahrzeuge sollen am Sportplatz starten und auf dem Festplatz ankommen.

Im vorläufigen Veranstaltungskalender stehen unter anderem auch ein Flur- und ein Nachtwächterrundgang, ein Orchestertreffen der Musikschule Saale-Orla Pößneck und ein Johannismarkt. Die coronabedingt abgesagte 2020er Kunstschau in der Pinsenberghalle soll eventuell schon an Ostern nachgeholt werden.

Die Mitwirkungsbereitschaft am Festumzug sowie an der Organisation der einzelnen Veranstaltungen in Krölpa sei hoch, so Chudasch. Jeder Verein, die Kirche sowieso, jeder Einheimische mit bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten bringe sich freiwillig oder auf Anfrage ein.

In Friedebach sollen die 950 Jahre am 7. August mit einem Tanzabend in der Regie der Feuerwehr gefeiert werden. In Hütten laufe es auf eine noch nicht terminierte Veranstaltung im kleinen Kreis der Dorfgemeinschaft hinaus.

Feiern weitestgehend auf ehrenamtlichen Schultern

Die Feierlichkeiten sollen weitgehend ehrenamtlich beziehungsweise mit der Hilfe von Sponsoren vorbereitet werden und stattfinden. Der Haushalt der Gemeinde Krölpa soll mit höchstens 10.000 Euro belastet werden.

Krölpa, Hütten und Friedebach sowie andere Orte der Orlasenke wurden vor 950 Jahren in einer Urkunde ersterwähnt, die mit der damaligen Einrichtung der einstigen Benediktinerabtei in Saalfeld im Zusammenhang steht.