Abendliche Gespräche auf dem Pößnecker Markt

Pößneck. Etwa 20 Menschen sind am zweiten Adventssonntag einem Aufruf gefolgt.

Annett Ducke aus Pößneck hat sich auf dem Marktplatz ihrer Heimatstadt bei einem Heißgetränk mit weiteren Menschen unterhalten, die am frühen Abend des zweiten Advents lose zusammengekommen waren.

Man will sich an allen Adventssonntagen um 17 Uhr treffen, und zwar ausdrücklich ohne politischen Hintergrund und ohne gegen irgendetwas zu protestieren, wie es in einem Aufruf Duckes heißt. Ziel sei es vielmehr, Menschen in Isolation anzusprechen und zu motivieren.

Am Sonntag verweilten etwa zwanzig Menschen auf dem Pößnecker Marktplatz. Die Besatzung eines Polizeiautos konnte ein friedliches Miteinander konstatieren.