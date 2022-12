Abfallbehälter in Pößneck in Flammen

Pößneck. Bei dem Brand wurden ein Stromverteilerkasten und eine Hausfassade beschädigt.

Am Mittwochabend standen in der Straße des Friedens in Pößneck zwei Abfallbehälter in Flammen. Eine unerkannt gebliebene Person – oder vielleicht waren es auch mehrere Leute – hatten die Papiermülltonnen in Brand gesetzt, so dass ein Stromverteilerkasten und auch die Fassade des angrenzenden Hauses beschädigt wurden.

Die Ermittler der Polizei Saale-Orla, Telefon 03663/4310, bitten eventuelle Zeugen um Hinweise zu diesem Vorfall.