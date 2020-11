Die Abfallgebühren für die Einwohner des Saale-Orla-Kreises und des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt werden erhöht. Das beschlossen die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) am Mittwochabend bei ihrer Verbandsversammlung nach einer gut zweistündigen Diskussion. Die Abfallgebührensatzung des Zaso soll ab dem 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Zur Debatte stand unter anderem, ob die Gebühren degressiv oder linear berechnet werden sollen. Wie auf den Punkt gebracht wurde, würden bei degressiven Gebühren kleine Haushalte mehr bezahlen und große Haushalte weniger.

Dazu standen Tabellen bereit, die anhand von Beispielrechnungen die Vergleiche offenlegten. Gezeigt wurden auch Zahlen der Nachkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 sowie Vorauskalkulationen für 2021 und 2022.

Vorangegangen waren der Sitzung am Mittwochabend Diskussionen, die dann letztlich zu hitzigen Wortgefechten unter Einbeziehung voriger Versammlungen führten.

Landrat Wolfram drückt Missbilligung gegenüber Vize aus

Marko Wolfram (SPD), Landrat des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, sprach dabei unter anderem von rechtlichen Bedenken und brachte den Antrag ein, die Vorlage zurückzusetzen auf den Stand von Oktober, da kleine Änderungen durch den stellvertretenden Vorsitzenden, Dr. Werner Thomas, vorgenommen worden seien. Thomas leitete als Stellvertreter die Sitzung, weil der Vorsitzende Michael Modde (parteilos) nicht an der Versammlung teilgenommen hatte.

Bei den besagten Änderungen handelte es sich um zwei Austauschblätter der 14-seitigen Vorlage. „Mit dem Antrag will ich meine Missbilligung zum Ausdruck bringen.“ Thomas wies dies zurück und forderte Wolfram auf, das Wort Missbilligung zurückzunehmen. Er leide nicht an Selbstüberschätzung und der Landrat habe sich vergaloppiert.

In einer zweiseitigen Mitteilung erklärt Werner Thomas am nächsten Tag unter anderem: „Die am Ende der Beratung (am 2. Oktober 2020) versammelten Verbandsräte einschließlich des Vorsitzenden Modde und einschließlich des amtierenden Geschäftsleiters Siegmund fassten das Meinungsspektrum der Versammlung so zusammen, dass der Gebührensatzungsentwurf lineare Leistungsgebühren und degressive Festgebühren beinhalten sollte.“ In der Sitzung habe Wolfram gefehlt. In der Sitzung am Mittwochabend argumentiert Wolfram: „Wir stehen vor einem Dilemma“ und ergänzte, dass man mit mathematischen Begrifflichkeiten herumspielen könne, wie man wolle. Ihm fehlen Ableitungen und Maßstäbe, wie man auf welche Werte und Zahlen komme.

Mit vier Gegenstimmen wurde der Antrag beschlossen

Thomas Fügmann (CDU), Landrat des Saale-Orla-Kreises, will nach gut anderthalb Stunden im Thema Gebührensatzung zur Abstimmung kommen. „Es geht um zwei Jahre. Es ist kein Jahrhundertwerk“, sagt er. Zudem drückte er Unterstützung für seinen Kollege Wolfram aus. Thomas indes riet zu Zurückhaltung, da die vorgebrachten Begründungen nahe an Unterstellungen liegen würden.

Die Tischvorlage war letztlich die Beschlussvorlage. Dass die Abfallgebühren teurer werden würden, stand nicht zur Debatte. Die Frage war lediglich, wie hoch sie werden würden und auf welcher Rechengrundlage. Mit vier Gegenstimmen, zwei aus dem Saale-Orla-Kreis und zwei aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, wurde der Beschluss dann doch gefasst, nachdem noch verschiedene Änderungsanträge zur Abstimmung standen.

Die Kosten zur Abfallbeseitigung sind in den beiden Kreisen laut der angezeigten Tabelle vergleichsweise hoch. Sowohl Sonneberg als auch das Eichsfeld haben niedrigere Sätze.

Zahlen aus der neuen Gebührensatzung in der Übersicht:





Die Festgebühr für private Haushaltungen beträgt pro Quartal:

• 1-Personenhaushalt 16,11 €

• 2-Personenhaushalt 27,81 €

• 3-Personenhaushalt 39,54 €

• 4-Personenhaushalt 51,27 €

• 5-Personenhaushalt 63,00 €

• mehr als 5 Personen zusätzlich pro Person 11,73 €

Die Grundgebühr für andere Herkunftsbereiche als private Haushaltungen beträgt pro Quartal:

• 1 Einwohnergleichwert 12,39 €

• 2 Einwohnergleichwerte 21,09 €

• 3 Einwohnergleichwerte 29,79 €

• 4 Einwohnergleichwerte 38,49 €

• 5 Einwohnergleichwerte 47,19 €

• mehr als 5 Einwohnergleichwerte zusätzlich pro Einwohnergleichwerte 8,70 €

Leistungsgebühren:





Die Abfallbehälter/Abfallsäcke werden 14-tägig geleert.

Abweichend kann für die 1.100 l Behälter ein wöchentlicher Leerungsrhythmus vereinbart werden. Dabei ist der Wechsel von der regelmäßigen Entsorgung der 1.000 l Behälter zu kleineren Behältervolumen einmal im Jahr möglich. Von den privaten Haushalten als auch anderen Herkunftsbereichen werden folgende Gebühren pro Abfuhr erhoben:

• Abfallbehälter mit 80 l Füllraumpro Abfuhr 3,40 €

• Abfallbehälter mit 120 l Füllraumpro Abfuhr 4,80 €

• Abfallbehälter mit 240 l Füllraumpro Abfuhr 9,10 €

• Abfallbehälter mit 1.100 l Füllraumpro Abfuhr 41,00 €

• Abfallsäckepro Abfallsack 3,20 €





Alternativ können Quartalsaufkleber erworben werden. Bei 14-tägigem Abfuhrrhythmus beträgt die Gebühr für nachfolgende Abfallbehältergrößen:

• Abfallbehälter mit 80 l Füllraumpro Quartal 22,20 €

• Abfallbehälter mit 120 l Füllraumpro Quartal 31,20 €

• Abfallbehälter mit 240 l Füllraumpro Quartal 59,10 €

• Abfallbehälter mit 1.100 l Füllraumpro Quartal 267,00 €

Bei wöchentlichem Abfuhrrhythmus beträgt die Gebühr für den Quartalsaufkleber:

• Abfallbehälter mit 1.100 l Füllraumpro Quartal 533,70 €



Darüber hinaus können Jahresaufkleber für Abfallbehälter mit 1.100 l Füllraum erworben werden:

• Jahresaufkleber für wöchentlichen Abfuhrrhythmus 2.134,80 €

• Jahresaufkleber für 14-täglichen Abfuhrrhythmus 1.067,40 €