Abgeknickter Strohhalm

Marcus Cislak über die Geschichte der Kita Arche Noah

Mit dem Beginn der Arbeiten in dem Kindergarten Arche Noah in Pößneck endet sichtbar eine eineinhalbjährige Odyssee mit Behörden, Institutionen und anderen Stolpersteinen auf dem Weg zu einer neuen Heizung. Das ist schon als sehr interessant zu beschreiben, um es mit wohlwollenden Worten zu sagen. Damals hieß es noch, die Kinder stehen im Vordergrund. So war die – richtige – Idee, die Kids von Baulärm und -dreck fernzuhalten. Ein Umzug für die Zeit der Arbeiten in ein geeignetes Gebäude war die logische Konsequenz. Sensationell, weil so sicherlich einzigartig, war der ziemlich konkrete Einzug in eine Etage des Sparkassengebäudes in Pößneck-Ost. Nun, der Umzug scheiterte, kurz vor Vertragsunterzeichnung. Im Herbst 2021 wurde es langsam knapp, Wernburg bot sich an. Den Strohhalm nahm man gern an, knickte den aber im Dezember ab. Unschön: Man hatte wohl schon mit den daraus resultierenden Mieteinnahmen im Gemeindehaushalt gerechnet gehabt. Weniger der zusätzliche finanzielle Aufwand mag der Grund der Umzugsabsage sein, als viel mehr der behördliche Aufwand. Zwei (!) neue Kita-Betriebserlaubnisse hätten in Erfurt beantragt und bestätigt werden müssen. Hunderte Seiten an Papierkrieg in wenigen Wochen. Ein aussichtsloses Unterfangen für vier Wochen Bauarbeiten an der Heizung..