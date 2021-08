Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Zeiss-Betriebsgelände in der Gerberstraße in Neustadt

Abrissarbeiten in der Gerberstraße in Neustadt sind gestartet

Neustadt. Der ehemalige Zeiss-Betriebsstandort wird abgerissen.

Die Abrissarbeiten am ehemaligen Zeiss-Betriebsstandort in der Gerberstraße in Neustadt sind losgegangen. Die Firma Demo-Bau wird nun in den kommenden Monaten die zerfallenen Fabrikgebäude nach und nach zurückbauen. Die Arbeiten auf dem Gelände sollen bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen werden. Eigentlich sollte der Abriss bereits im Juli starten, allerdings kam es zu Verzögerungen, da es zunächst Schwierigkeiten gegeben hatte, den benötigten Bagger von Jena nach Neustadt zu bekommen.