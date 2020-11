Abschnitte des Lebens

Über Themen wie Grabstätten zu schreiben, fühlt sich seltsam an. Einerseits ist es eine ganz sachliche Geschichte und andererseits stehen Schicksale und Trauer hinter den Friedhofsmauern. Man spricht über Kosten und die Anzahl der Plätze so, als ob es um einen Parkplatz geht. Dennoch, es gehört zum Leben dazu. Jeder Tag ist ein Geschenk und ein Abschnitt des Lebens. Unser Leben ist nur ein Abschnitt in der Gesellschaft.

Jüngst habe auch ich zwei Bekannte verloren in dieser ohnehin schon einsamen und trostlosen Zeit. In einem ruhigen Moment dachte ich an ein Gespräch mit einem der beiden zurück, an seine Art, die Welt und das Leben zu sehen. Ich hörte ihn sagen: „Daran sieht man wieder, wie schnell es gehen kann. Aber man kann daraus lernen: Genieße das Leben so gut es geht. Ruhm, Geld: Alles ist unwichtig, wenn wir gehen. Gesundheit und ein schönes Leben: Das ist wichtig, solang wir da sind. Man muss dankbar sein für jeden Tag, den man bekommt. Und man muss immer das Beste daraus machen.“ Vor meinem inneren Auge stand er auf, drehte sich um und ging hinaus. Und ich lächelte – dankbar für diesen letzten Rat von ihm.

Was auch immer das Leben mitbringen mag, nimm’ es an.

Apropos Abschied: Heute ist mein letzter Tag in der Lokalredaktion Pößneck. Am Montag geht es für mich in Saalfeld-Rudolstadt weiter. Ich bin dankbar für tolle Kollegen und freundliche, aufgeschlossene Gesprächspartner, die ich im Saale-Orla-Kreis kennenlernen durfte. Man sieht sich!