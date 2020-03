Pößneck: Abstrichstelle für Corona-Verdachtsfälle nimmt Tätigkeit auf

Auf dem Gelände des Pößnecker Krankenhauses steht seit Freitag ein Zelt, welches als regionale Abstrichstelle für Corona-Verdachtsfälle dienen soll. Die ersten Proben wurden allerdings erst am Montagabend genommen. Eher sei kein niedergelassener Arzt für die fachgerechte Entnahme der Rachenabstriche zu finden gewesen.

So sieht es im Zelt aus. Foto: Marius KoitY

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) sei derzeit landesweit dabei, solche Abstrichstellen personell zu besetzen, erklärte KVT-Sprecher Veit Malolepsy am Montagmittag auf Nachfrage. Während das mancherorts schnell zu organisieren sei, dauere es anderenorts eben seine Zeit. Denn die Ärzte und Krankenschwestern, die sich in solchen Abstrichstellen um Verdachtsfälle kümmern, würden dies quasi nach Feierabend machen.

Feste Öffnungszeiten habe die Pößnecker Abstrichstelle nicht. Diese habe nicht den Charakter einer öffentlichen Einrichtung. Das Zelt werde je nach Bedarf und verfügbarem Personal besetzt sein und vorsprechen können nur Frauen und Männer mit einem Termin. Dieser werde entweder vom Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises oder vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst vergeben, der unter Telefon 116 117 erreichbar ist. Wer spontan vorbei schaue, werde zu seinem Hausarzt geschickt. Wer aber einen Termin in der Abstrichstelle bekommen hat, sollte wie bei jedem Arztbesuch unbedingt seine Krankenkassenkarte dabei haben.

Wer einen Termin hat, sollte einfach den Hinweisen folgen. Foto: Marius Koity

Die Abstrichstelle ist recht rustikal ausgestattet: In dem Standardrettungszelt stehen Biertischgarnituren. Mehr brauche es auch nicht, so Veit Malolepsy. Der medizinische Bedarf passe in einen Pkw-Kofferraum und werde jeweils vom eingesetzten Arzt mitgebracht.

Die KVT will keinerlei Öffentlichkeitsarbeit für die Abstrichstellen, damit deren Arbeit nicht beeinträchtigt werde. Veit Malolepsy hat dennoch einen Tipp: Wer die 116 117 wähle, sollte dies von seiner Festnetznummer tun. So lande man automatisch bei thüringischen Bereitschaftsärzten. Wer die Hotline allerdings von einer Mobilfunknummer wählt, komme in einem von zwei bundesweiten Callcentern raus und vergeude damit möglicherweise wertvolle Zeit.