Abwasserentsorgung in Wernburg sorgt weiter für Diskussion

In Wernburg sind die diesjährigen Bauarbeiten zum Anschluss Wernburgs an die zentrale Kläranlage in Pößneck abgeschlossen. In der Schleizer Straße liegen bis zur Seebachquerung in südlicher Richtung die Rohre. Einige Nebenstraßen und Grundstücke jenseits der Brücke sind noch nicht erschlossen, für letztere sind noch verschiedene Varianten zu prüfen und Planungen zu beauftragen. Wie es dort weiter geht, ist derzeit noch offen.

Auf Druck der Bürgerinitiative Wernburg-Langenorla für gerechte Abwasserentsorgung (BIWL) zieht der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla (ZWA) seit einiger Zeit auch eine Freigefälle-Variante in Betracht, weil es topografisch möglich ist. Das könnten die ursprünglich favorisierten und geplanten privaten Hebeanlagen für viele Betroffene überflüssig werden lassen. Bedingung dafür: Zwei private Grundstücke müssen gequert werden. Um überhaupt Planungen in der Richtung beauftragen zu können, müssen die Eigner ihre Zustimmungen erteilen. Genau das ist der Knackpunkt. „Wir verhandeln mit den Grundstückseigentümern“, sagt Volkmar Göschka, Werkleiter des ZWA. Ohne zu wissen, ob tatsächlich die Zustimmung zur Querung des Grundstücks erteilt wird, will man noch nicht den Auftrag an das Planungsbüro erteilen. Denn es besteht die Gefahr, dass dafür Geld umsonst ausgegeben werde. Etwas anders sieht das der Chef und Sprecher der BIWL, Uwe Oldenburg. In einem Brief an den ZWA ist zu lesen: „[...] möchten wir Sie bitten, uns den genauen oder eventuellen Trassenverlauf aufzuzeigen.“ Und weiter: „Solange die betroffenen [beiden] Familien aber den genauen Leitungsverlauf nicht kennen, werden diese keine Zustimmung zu dem Verlauf der Leitung erteilen können.“ Die BI findet, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht hätte, nun wäre der ZWA am Zuge. Nach wie vor sind die Mitglieder der Bürgerinitiative an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert, um für die Bürger eine verträgliche, möglichst Hebeanlagen-feie Lösung bieten zu können. Die nächste Verbandsversammlung ist am kommenden Dienstag, 17. November, Beginn ist 18.30 Uhr. Im Neustädter Augustinersaal soll unter anderem ein Beschluss zur Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021 gefasst werden. Über den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm bis 2025 entschieden werden und über die Änderung der Investitionstitelliste für 2020 im Trink- und Abwasserbereich.