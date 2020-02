ACD Systemtechnik in Neustadt setzt auf Wachstum

Die ACD Systemtechnik GmbH in Neustadt hat seit 1. Januar dieses Jahres einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Leiter und Mitbegründer des Unternehmens, Hartmut Wengel, ist nach fast 30 Jahren an der Spitze aus der Führungsetage ausgeschieden und hat die Geschicke an Marcel Brasch übergeben.

Nach einer zweimonatigen Einarbeitung in die Grundlagen und Strukturen der ACD-Gruppe im Firmengruppensitz in Achstetten ist Marcel Brasch seit 9. September vergangenen Jahres am Standort in Neustadt tätig, wohin er mittlerweile auch seinen Lebensmittelpunkt verlagert hat. Zuvor lebte der 46-Jährige im Allgäu, wo er die vergangenen elfeinhalb Jahre bei der Liebherr Elektronik GmbH beschäftigt war. „Ich wollte mich nach fast zwölf Jahren in der selben Firma verändern und bei ACD hat sich ein Karrieresprung in die Geschäftsleitung geboten“, sagt der Marcel Brasch zu seinem Wechsel.

Guter technischer Stand und fähige Mitarbeiter

Nach den ersten Wochen und Monaten am Standort im Gewerbegebiet in Molbitz sieht er das Unternehmen, in dem elektronische Baugruppen für industrielle Anwendungen etwa für Medizintechnik, Automobilindustrie und Sicherheitstechnik produziert werden, wettbewerbsfähig aufgestellt. „Ich habe eine Firma auf einem sehr guten technischen Stand vorgefunden, mit dem man sich vor den vielen Marktbegleitern nicht verstecken braucht“, unterstreicht der neue Geschäftsführer.

Auch den Mitarbeitern bescheinigt er eine sehr hohe fachliche und soziale Kompetenz. Jeden der derzeit 150 Beschäftigten habe er in einem persönlichen Gespräch kennengelernt. „Dieser Austausch war eine wertvolle Erfahrung, bei der ich viel über die Firma gelernt habe. Ich freue mich sehr, mit dieser Mannschaft, die Dinge anzugehen“, betont Marcel Brasch.

Offene und transparente Kommunikation

Auch künftig ist dem Geschäftsführer eine offene und transparente Kommunikation auf Augenhöhe wichtig. „Ich habe eine wöchentliche Mitarbeitersprechstunde eingeführt, bei der mich jeder auch ohne Termin erreichen kann“, berichtet er. Darüber hinaus sei es ihm wichtig, dass sich die Angestellten der Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit bewusst sind. Um dies zu erreichen, habe man begonnen, Mitarbeiter aus den verschiedenen Fachabteilungen zu den Kunden mitzunehmen. „Dort bekommen sie dann eine Vorstellung, wo das von ihnen hergestellte Produkt zum Einsatz kommt. Das soll als Motivation dienen und kommt bei Mitarbeitern und Kunden sehr gut an“, so der Geschäftsführer.

Darüber hinaus werde die sogenannte Job-Rotation eingeführt, bei der die Beschäftigten die Abläufe innerhalb des Unternehmens detaillierter kennenlernen sollen. „Dabei kommen die Mitarbeiter für eine Woche in eine andere Abteilung und arbeiten dort mit, um den persönlichen Horizont über die eigenen Tätigkeit hinaus zu erweitern“, erklärt Marcel Brasch.

Den Anfang machte der Chef dabei selbst und arbeitete im Januar eine Woche an den Bestückautomaten der Firma mit. Viel Wert lege er indes auch auf die Fortbildung im eigenen Tätigkeitsbereich. „Ich habe das Schulungsbudget für dieses Jahr verdreifacht“, verdeutlicht der Geschäftsführer.

Mehr Mitarbeiter in den kommenden Jahren

Auch für die Zukunft habe man bereits genaue Vorstellungen. So sei ein detaillierter Fünfjahresplan entwickelt und mit den Gesellschaftern abgestimmt worden. Vorgesehen ist, den Standort in Neustadt in den kommenden Jahren auszubauen.

Zunächst will der Geschäftsführer deshalb den aktuellen Umsatzrückgang auffangen, um im nächsten Schritt eine Umsatzsteigerung zu erzielen. „Das wird in den nächsten Jahren nicht ohne Mitarbeiterwachstum gehen“, gibt Marcel Brasch zu verstehen.

Um den Bedarf an Fachkräften abdecken zu können, werde man deshalb auch verstärkt auf die eigene Ausbildung am Standort Neustadt setzen – bewusst darüber, dass auch die Konkurrenz beim Kampf um fähige Köpfe nicht schlafen wird. „Wir haben genaue Pläne, wie wir das bewerkstelligen wollen. Wir werden in jedem Fall proaktiv auf die Jugendlichen zugehen“, erklärt der Geschäftsführer, ohne nähere Details preisgeben zu wollen.

Insgesamt sieht er in der Region großes Potenzial. So seien die infrastrukturellen Gegebenheiten durch die Anbindung an die Autobahn gut. Zudem gebe es viel Industrie im Hightechbereich, was für die ACD Systenmtechnik als Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten viele Möglichkeiten biete. Hemmnis hingegen sei die geringe Bevölkerungsdichte in der ländlichen Region, wodurch es schwerer sei, gut ausgebildete Leute zu werben. „Das wird ein Spagat, diese Fachkräfte zu gewinnen, um das vorhandene Potenzial auszuschöpfen“, ist sich Marcel Brasch der Herausforderung bewusst.