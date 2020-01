Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adelheid Künzel mit goldener Ehrennadel in Pößneck ausgezeichnet

Adelheid Künzel ist mit der goldenen Ehrennadel der Volkssolidarität geehrt worden. Mit der Auszeichnung würdigte der Bundesverband der Volkssolidarität das beispielhafte Engagement der Preisträgerin für Hilfsbedürftige, für den Verein und für seine Mitglieder.

Als Vorstandsmitglied des großen Kreisverbandes Pößneck, darunter lange Jahre auch als dessen stellvertretende Vorsitzende, nahm sie maßgeblichen Einfluss auf die Vereinsgeschicke. „Ich habe mich sehr über die Auszeichnung gefreut. Das ist eine große Anerkennung für die geleistete Arbeit“, sagte Adelheid Künzel. Überreicht bekam Adelheid Künzel die Ehrung am Dienstag anlässlich der Feier für die besten Listensammler durch Christian Herrgott in seiner Eigenschaft als stellvertretender Bundesvorsitzender. „Seit dem Beginn ihrer Tätigkeit im Vorstand fördert und entwickelt Adelheid Künzel Strategien für das optimale Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt und für die bessere Vernetzung unserer 60 Ortsgruppen. Mit hoher Sachkunde und besonderem Engagement nimmt sie in ihrer verantwortungsvollen Vorstandstätigkeit gravierenden Einfluss auf das Wohl unseres Verbandes“, sagte Christian Herrgott in seiner Laudatio. Bei der inhaltlichen Arbeit liege ihr Fokus auf der zukunftsfähigen aber wirtschaftlichen Gestaltung der Vereinsprozesse. Seitdem Adelheid Künzel in den beruflichen Ruhestand getreten ist, sei sie auch sehr aktiv in ihrer Ortsgruppe. „Dank ihrer Personal- und Managementerfahrung konnte die Vorstandsarbeit dort effektiver organisiert und strukturiert werden. Ihre guten Ideen beleben die Vorstandsarbeit der Ortsgruppe und es gelingt ihr stets, unter Einbeziehung aller Vorstandsmitglieder, interessante und vielseitige Veranstaltungen und Aktivitäten für die Mitglieder und die Interessierten zu organisieren“, so Herrgott. Somit leiste sie einen entscheidenden Beitrag zur Gewinnung neuer Mitglieder für die Volkssolidarität. „Frau Künzel ist in der Ortsgruppe und darüber hinaus dafür bekannt, dass sie stets und selbstlos Hilfe und Unterstützung leistet“, betonte er. Dies habe sie etwa in Zeiten der Flüchtlingskrise bewiesen, als sie aus eigenem Engagement heraus Deutschunterricht für Flüchtlinge gab, die im Übergangswohnheim der Volkssolidarität Pößneck aufgenommen wurden.