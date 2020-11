Adelssitze wurden aus ideologischen Gründen und wegen des Baumaterials plattgemacht

Franz Huth (1876-1970), der Pößnecker Ehrenbürger und bedeutende Pastellmaler, ist vor allem durch sein künstlerisches Werk bekannt. Nur Eingeweihte wissen, dass er sich in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg für den Erhalt der Schlösser Nimritz und Langenorla eingesetzt hat. Die sollten nämlich nach der Enteignung und in der Folge der 1945 eingeläuteten Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone abgerissen werden – vor allem aus ideologischen Gründen und des Potenzials an Gebraucht-Baumaterialien wegen.

Thüringenweit sollten mehr als 100 ländliche Adelssitze vernichtet werden, und welche Objekte – wie Nimritz – gerettet werden konnten und welche – wie Langenorla – nicht, fasst ein neues „Arbeitsheft“ des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie zusammen. „Aus den Augen, aus dem Sinn?“ lautet die Fragestellung des Buches von Thomas Bienert.

Konsequenterweise beschränkt sich der Historiker nicht nur auf die Bilderstürmerei der ersten Nachkriegsjahre. Sein Programm umreißt er im Untertitel des stattlichen Bandes: „Verlustkatalog Thüringer Schlösser, Guts- und Herrenhäuser nach Befehl Nr. 209 der Sowjetischen Militäradministration 1946 bis 1949 sowie in der Zeit der DDR und der Gegenwart bis 2015“.

Dreitzsch gesprengt, Langenorla von Hand abgetragen

Das knapp 250-seitige Buch dokumentiert für die Jahre zwischen Kriegsende und DDR-Gründung acht plattgemachte Landadelssitze auf dem Gebiet des heutigen Saale-Orla-Kreises. Die Schlösser Crispendorf und Dreitzsch wurden 1948 gesprengt, jenes in Langenorla im gleichen Jahr gegen den Willen eines Großteils der Ortsansässigen von Hand abgetragen. Die Herrenhäuser in Dittersdorf, Dobareuth, Göritz und Oettersdorf wurden teils restlos, teils bis auf heute noch existierende Gebäudeteile weggemacht. 1948 verschwand schließlich, was zu diesem Zeitpunkt vom Rittergut Herschdorf übrig war.

Auf dem Gebiet des heutigen Freistaates Thüringen wurden mit dem Verweis auf den Befehl 209 insgesamt 84 Anlagen vernichtet. Mit einem Anteil von knapp zehn Prozent scheint der Eifer an Saale und Orla groß gewesen zu sein. Kurz nach dem Krieg ist jedenfalls mehr zerstört worden als während des Weltenbrandes, dem in der Region ein einziges Schloss, 1945 jenes in Schleiz, zum Opfer fiel.

Sechzehn weitere Gebäude aus dem Saale-Orla-Kreis werden in einem Verzeichnis teilabgebrochener Anlagen, unversehrt gebliebener Objekte und „irriger Nennungen“ geführt. So wurde das Blankenberger Schloss 1948 zwar gesprengt, aber nicht vollständig vernichtet, so dass das Dorf heute mit der liebevoll aufgepeppten Burgruine eine kleine Attraktion hat. Das Ebersdorfer Schloss wird 1948 zwar als erledigt geführt, steht aber heute noch, wie auch das Rittergut Positz, für welches im selben Jahr „Abbruch im Gange“ gemeldet worden war, das Rittergut Lausnitz und das Nimritzer Schloss, welchem lediglich kleinere Teile wie ein Bergfried verloren gegangen seien.

An Herrenhäusern in Schilbach und Seubtendorf ging der Kelch vorbei

Beim Herrenhaus in Grobengereuth wurde der Abbruch „nicht vollzogen“, wie es lapidar heißt, es diene heute in „sehr stark veränderter Form“ als Wohngebäude. Der Kelch ging auch an den Herrenhäusern in Schilbach und Seubtendorf vorbei, die die Gegenwart „baulich stark überformt“ erreicht hätten. Das Hirschberger Schloss war laut Verlustkatalog „nicht von größeren Abbruchmaßnahmen betroffen“, vielleicht weil es schon vor 1945 normalen Nutzungen diente.

Das Wernburger Schloss „entging dem Abbruch von 1948 nur, weil es als landwirtschaftliche Fachschule auserkoren war“, heißt es. Allerdings sei die Anlage 1960 fast vollständig von einem Brand vernichtet worden, um anschließend doch noch als „Materialspender“ zu enden. Der Türkenhof Oppurg überlebte die Bodenreform, weil er seinerzeit als Altenheim gebraucht wurde. Und an dem seit einigen Jahren wieder aufblühenden Rundschloss Oberpöllnitz seien letztlich nur Nebengelasse entfernt worden.

Unter die „irrigen Nennungen“ fallen vermeintliche Herrenhaus-Abbrüche in Tausa, Volkmannsdorf und Tanna, irrig deshalb, weil es vor Ort 1945 gar keine Rittergüter mehr gab. Was seinerzeit tatsächlich auseinandergenommen wurde, „ist unbekannt“, so der Verlustkatalog. Ein weiteres Beispiel ist Rockendorf, wo ein „Schloss“ geschleift werden sollte, wie es in einer Akte heißt. Das historische Rittergut sei aber schon 1934 weggewesen. Die Planerfüllung konnte 1948 allenfalls mit dem Abriss von Nebengebäuderesten geleistet werden.

Auf der „Abbruchliste der Landeskommission zur Durchführung der Bodenreform vom 7.4.1948“ finden sich aus dem heutigen Saale-Orla-Kreis insgesamt 46 Orte von A wie Alsmannsdorf bis Z wie Zollgrün. In etlichen Dörfern scheinen meist nicht näher genannte „Wirtschaftsgebäude“ ganz oder teilweise überflüssig gewesen zu sein.

In neueren Negativlisten kommt der Saale-Orla-Kreis nicht vor

Zwischen 1950 bis 1989 sind auf dem Gebiet des heutigen Freistaates Thüringen aus den verschiedensten Gründen weitere 27 Adelssitze verloren gegangen, zwischen 1990 bis 2015 immer noch neun. Eine – laut Thomas Bienert allerdings unvollständige – amtliche Übersicht von 2016 wies 21 Schlösser als „in ihrer Substanz gefährdet“ aus. Der Saale-Orla-Kreis kommt in diesen Negativlisten nicht mehr vor, dafür aber am Beispiel der Familie Bennert/Schloss Nimritz in einer Würdigung herausragenden privaten Engagements um den Erhalt dieses baukulturellen Erbes.

„Die vorliegende Publikation beschäftigt sich erstmals flächendeckend mit den Ursachen und Auswirkungen des SMAD-Befehls 209 in Thüringen“, schreibt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Vorwort des Arbeitsheftes. Dieses versteht sich als Impuls für weitergehende heimatgeschichtliche Forschungen, zumal wissenschaftliche Untersuchungen in diesem Bereich zahlenmäßig überschaubar seien. Aus der Riege der regionalen Heimatkundler wird im Verlustkatalog tatsächlich nur Juergen K. Klimpke (Schleiz) zitiert, ferner dienen Veröffentlichungen von Horst Förster (Langenorla) und Bernd Wiefel (Volkmannsdorf) als Quellen. Beiträge der Landesamts-Mitarbeiter Carsten Liesenberg, Sabine Ortmann und Holger Reinhardt, runden das vom E. Reinhold Verlag Altenburg betreute Buch ab.