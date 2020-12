Adventskalender on tour für Pößnecker Region ist geglückt

Der ökumenische "Adventskalender on Tour" machte Anfang Dezember Station in der Kirche Gräfendorf. Die Kirchenälteste Gisela Büttner hielt die Andacht zum Thema "Eine Adventsgeschichte".

Von Caroline Reul

Krölpa/Ranis/Pößneck. Es war ein Pilotprojekt und aus der Sicht von Ute Thalmann, Pastorin des Kirchengemeindeverbandes Krölpa-Öpitz, ist es geglückt: Der „Adventskalender on tour“ der Ökumene zwischen Saale und Orla hat für viele positive Rückmeldungen gesorgt.

„Bei den Andachten, an denen ich teilgenommen habe, waren stets einige Menschen da“, erzählt Thalmann. Hungrig, so ihr Eindruck, seien sie gewesen nach ein klein wenig Gemeinschaft und danach, ein geistliches Wort zu hören. An jedem Tag im Advent hatte es eine solche Andacht an einem anderen Ort gegeben – in den Kirchen des Orlatals oder in Gemeindezentren, aber auch bei privaten Engagierten.

Zudem verfügte der Kalender über einen digitalen Teil, der ebenfalls viel Zuspruch erhalten hat. Auf der Internetseite www.im-glauben-vereint.de hatte es jeden Tag ein kleines Video gegeben, dazu beispielsweise Bastelanleitungen oder Rezeptvorschlägen. Und auch das Krippenspiel war in diesem Jahr online zu erleben. „Das hat großen Anklang gefunden“, weiß die Pastorin. Lob und Dank hätten sich neben den Darstellern vor allem auch die Regisseurin Lina Heintz und die Familien der jungen Schauspieler verdient.

Ähnliches Angebot zu Ostern

Ein großes Dankeschön erreichte unsere Redaktion in diesen Tagen auch aus der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück. „Pastorin Ute Thalmann und ganz viele freiwillige Mitgestalter haben sich so etwas Tolles ausgedacht. In diesen schwierigen Zeiten freute man sich, jeden Tag ein Türchen zu öffnen. In diesem Kalender war für jeden etwas dabei, ob nachdenkliche Geschichten oder tolle Bastelideen mit Anleitung für Kinder“, teilte Ute Reichmann im Auftrag mit.

Trotz der positiven Rückmeldungen sei noch nicht klar, ob es eine zweite Auflage geben wird, sagt Ute Thalmann. „Meiner Meinung nach hat sich der Aufwand gelohnt, aber es muss erst eine Auswertungsrunde mit allen Beteiligten geben“, sagt Ute Thalmann. Da zu befürchten sei, dass die Corona-Krise weiter anhält, werde man auf jeden Fall gezielt weiter die Internetseite ausbauen. „Jetzt machen wir erst einmal eine kleine Pause und holen Luft“, sagt die Pastorin. In Richtung Ostern könnte sie sich aber vorstellen, wieder ein ähnliches Angebot zu schaffen.