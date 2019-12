Adventsmusik erfreut in Kirche in Burkersdorf

Die Christen feierten Weihnachten nicht umsonst in der dunkelsten Zeit des Jahres, vermittelte Pfarrerin Sabine Michaelis am Samstagabend in der Kirche von Burkersdorf. Sie tat dies im Rahmen der „Adventsmusik im Kerzenschein“. Jesus sei das Licht der Welt und seine Geburt würde bewusst in einer Zeit gefeiert, die früher noch viel mehr als heute von Entbehrungen und Sorgen geprägt gewesen sei.

Dunkle Zeiten seien nicht nur jahreszeitlich zu verstehen, sondern auch im Allgemeinen als schwere Zeiten, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens durchmachen müsse. Der Glaube helfe, in solchen Phasen nicht aufzugeben und sich zu vergewissern, dass ein neuer Morgen anbrechen werde. Die Andacht in der Pilgerkirche wurde von einem umfangreichen Adventsmusik-Programm begleitet. Vielstimmig sangen die Frauen des Kirchspielchors Triptis-Pillingsdorf festliche Lieder unterschiedlicher Provenienz. Liedgut aus Frankreich, Russland, Südafrika, von den Bahamas und aus Thüringen zählte dazu. Begleitet wurden die Sängerinnen von Musikern am Harmonium, am Keyboard und an der Flöte, darunter die Pfarrerin selbst sowie Chorleiter Olaf Lämmer.

Die Pfarrerin hatte es sich an dem Abend zur Aufgabe gemacht, die Anwesenden daran zu erinnern, auch in der hektischen Vorweihnachtszeit einmal inne zu halten, eine Pause einzulegen. Damit man nicht am heiligen Abend völlig ausgebrannt sei. Sie ging zudem auf die Schwierigkeiten des Schenkens und Beschenkt-werdens ein und las dazu aus einem Text des Satirikers Ephraim Kishon. Darin fiel es einem Ehepaar trotz bester Vorsätze ausgesprochen schwer, sich in diesem Jahr an Weihnachten aber einmal wirklich nichts zu schenken.

Im Anschluss an das knapp anderthalbstündige Programm erwartete die Gäste am Feuerwehrhaus gegenüber der Kirche ein Lagerfeuer. Glühwein und Lebkuchen waren für ein gemütliches Beisammensein vorbereitet. „Schwatzen Sie noch ein bisschen“, empfahl Michaelis nach dem von Olaf Lämmer als weihnachtsmusikalische Weltreise beschriebenen Konzert.