Adventszauber für die acht Pößnecker Kitas

Die Firma Klumpp Präzisionswerk spendete erstmalig 5000 Euro an alle acht Kindertagesstätten Pößnecks. Aufgrundlage der Gruppenanzahl in den einzelnen Kitas werden die Anteile berechnet. So erhält beispielsweise der Awo-Kindergarten Wirbelwind, in der die Übergabe am Dienstagmorgen stellvertretend für alle Einrichtungen stattfand, 840 Euro. „Wir werden davon Spielsachen für die Kinder kaufen“, sagte die stellvertretende Leiterin Kerstin Pätzold dankbar. Waren bislang zum Jahresende Überschüsse aus dem Pößnecker Sozialausschuss in den Kitas verteilt worden, werde man die knappen Mittel für das kommende Haushaltsjahr ansparen, sagte Bürgermeister Michael Modde (parteilos).