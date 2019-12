Adventszauber in der Grundschule Neunhofen

Nach dem ersten Adventsmarkt in der Grundschule Neunhofen im vergangenen Jahr wünschten sich alle Beteiligten: Das muss wiederholt werden! Allerdings ist eine solche Veranstaltung mit jeder Menge Arbeit verbunden.

Auf die Hilfe von Heinzelmännchen wollte man sich nicht verlassen. Deshalb startete der Schulförderverein bereits Ende Oktober einen Aufruf zum Mitmachen.

Nach wochenlangen Vorbereitungen war es endlich so weit: Schon am frühen Mittwochmorgen begannen Lehrer, Hortner, Hausmeister und Eltern mit dem Aufbau von Büdchen und Verkaufsständen. Sie verwandelten den Schulhof in einen wunderbaren Adventsmarkt. Klassenzimmer wurden zu Bastelstraßen.

Auf dem Schulhof herrschte bereits Hochbetrieb, als Karin Freund, die Direktorin der Grundschule, den Adventsmarkt am späten Nachmittag eröffnete. Sie dankte dem Schulförderverein und allen fleißigen Helfern und begrüßte die Gäste. Ein Trompetensolo wurde ebenso wie der Auftritt des Schulchores mit viel Beifall belohnt. Die liebevoll geschmückten Verkaufsstände der einzelnen Klassen und die Lichter ringsum zauberten im Nu eine weihnachtliche Stimmung herbei. Eine besondere Attraktion war die Feuerschale, an der die Kinder über der Glut Knüppelkuchen backen durften.

Die Besucher drängten sich nicht nur auf dem Hof, sondern auch im Schulgebäude, wo eine Informationstafel den Weg etwa zu den Bastelstraßen wies. Dort wurden mit großem Eifer Sterne, Holzfiguren oder Apfelmännchen gebastelt.

Überall sah man strahlende Gesichter. Die kleinen Verkäufer an den vielen verschiedenen Ständen zeigten stolz, was fleißige Hände in den vergangenen Wochen geschaffen hatten. Danach muss es wohl in manchem Haus zugegangen sein wie in einer Weihnachtsmannwerkstatt.

Da ließ es sich natürlich der Weihnachtsmann nicht nehmen, persönlich zu erscheinen und die Kinder mit Süßigkeiten zu beschenken. Auf jeden Fall war dieser Adventsmarkt wieder ein voller Erfolg für die Grundschule Neunhofen.

Und was unbedingt noch erwähnt werden muss: Ein Teil des Erlöses wird der Kinderkrebshilfe Jena zugute kommen.