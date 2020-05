Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ärzte aus dem Saale-Orla-Kreis bilden sich zu Covid-19 weiter

55 niedergelassene Ärzte aus dem Saale-Orla-Kreis haben sich in dieser Woche bei einer Fachtagung in der Wisentahalle in Schleiz zum Thema Covid-19 weitergebildet. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Regelmäßige Fortbildungen sind in der Medizin unerlässlich, da es ständig neue Erkenntnisse gibt. Das erleben wir beim aktuellen Pandemiegeschehen ganz deutlich, da die Forschung bei Covid-19 noch ganz am Anfang steht. Deshalb war es umso wichtiger, dass wir die Fortbildung auch in der aktuellen Situation durchführen konnten“, wird der Leiter des Pandemiestabs im Saale-Orla-Kreis, Torsten Bossert, zitiert. Bei der durch die Landesärztekammer zertifizierten und vom Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises initiierten Fortbildung sei in drei Fachvorträgen referiert und lebhaft diskutiert worden.

Aktuell gebe es im Saale-Orla-Kreis 140 bestätigte Corona-Infektionen, heißt es in der Mitteilung weiterhin. Mit 13 aktiven Fällen sei die Pandemie in der Region weitgehend unter Kontrolle.