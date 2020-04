Die AfD will zum 1. Mai auf dem Marktplatz in Pößneck demonstrieren.

Pößneck. Die AfD ruft am 1. Mai zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz in Pößneck auf.

AfD demonstriert auf Marktplatz in Pößneck

Der AfD Gebietsverband Saale Orla ruft am Freitag, 1. Mai, zu einer Demonstration auf dem Marktplatz in Pößneck auf. Die Kundgebung unter dem Motto „Gegen den Demokratieabbau und die Beschneidung unserer Grundrechte“ soll von 12 bis 14 Uhr stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Wer an der Demonstration teilnehmen wolle, werde gebeten, einen Mundschutz zu tragen, so die AfD weiterhin.