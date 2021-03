AfD scheitert als Zuchtmeisterin der Gemeinschaftsunterkunft Schleiz

Der Eingangsbereich der Gemeinschaftsunterkunft in Schleiz.

„Es fehlt bloß noch, dass sie eine Uniform anziehen!“ Mit diesen Worten kommentierte Landrat Thomas Fügmann (CDU) in der jüngsten Sitzung des Kreistages eine tatsächlich zackig vorgetragene Initiative von Uwe Thrum (AfD), welcher durchsetzen wollte, dass sich der Saale-Orla-Kreis Reinigungskosten in der Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkunft in Schleiz spart. Es geht um geschätzte 10.000 Euro.