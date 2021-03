Neustadt/Schleiz. Laut Landrat Thomas Fügmann (CDU) mangelt es nicht an Konzepten.

Die AfD wollte am Montag in der jüngsten Sitzung des Kreistages erneut die Erarbeitung eines Radwegekonzeptes für den Saale-Orla-Kreis durchsetzen – und ist erneut gescheitert. Die Niederlage in der Neustädter Sport- und Festhalle war bei 16 Ja- gegen 17 Nein-Stimmen und mehreren Enthaltungen allerdings knapp.