Agrargenossenschaft Könitz macht ausfallende Großabnahme durch Markt- und Festveranstalter zu schaffen

Von wegen Corona-Flaute: Als Dirk Reichelt die Tür zum Stall öffnet, weichen etwa 600 Flugenten zurück, ohne sich besonders zu drängen. Erst am frühen Morgen ist wieder eine Transporter-Ladung auf den Weg zum Schlachthof gegangen. Mutmaßungen, wonach wegen geschlossener Gaststätten und nur sehr kleiner Runden um den Festtagsbraten die Nachfrage einbrechen und daher die Lebensspanne des Federviehs sich verlängern könnte, teilt der Vorstandschef der Agrargenossenschaft Kamsdorf nicht.

„Wir haben keine direkten Lieferbeziehungen zur Gastronomie, sondern verkaufen über unsere Landfleischerei, über den Geflügelhof Könitz sowie über die Partner der Gönnataler Putenspezialitäten GmbH“, erklärt er.

Bislang bewegten sich der Verkauf sowie die Bestellungen auf dem gewohnten Niveau. 2500 bis 3000 Flug- und Pekingenten sowie Mularden werden je Durchgang gemästet, dazu etwa 250 Gänse – normalerweise.

Sorge das Schlachtbetrieb wegen Corona lahmgelegt werden könnte

In diesem Jahr, weil der verschlammte Teich saniert wurde, keine. Trotzdem muss kein Hiesiger auf seinen regional erzeugten Feiertagsbraten verzichten: So, wie die Könitzer einen Teil ihrer Enten nach Altengönna liefern, so bekommen sie von dort ausreichend Gänse für den hiesigen Markt. Und keineswegs nur etwa ganze Tiere – selbstredend gibt es auch nur Brüste oder Keulen zu erwerben. „In der nächsten Woche gehen die alle raus“, sagt Reichelt beim Blick auf die verbliebene Entenschar, „was nicht bis zum 21. Dezember in der Fleischtheke liegt, geht nicht mehr weg“. Von daher beschäftigen ihn derzeit vor allem zwei Sorgen.

Zum einen die Geflügelpest, die alle Jahre wieder ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit irgendwo in Deutschland ausbricht. Zum anderen, dass der Schlachtbetrieb in Altengönna durch Corona lahmgelegt werden könne. „Das träfe uns hart“, sagt der Vorstandschef. Denn zu schwere Enten ließen sich nur noch zu Dumpingpreisen vermarkten.

Abnahme der Markt- und Festveranstalter fällt weg

Ohnehin leidet die Tiersparte der Agrargenossenschaft merklich unter den Auswirkungen der Pandemie, vor allem wegen der ausfallenden Großabnahme von Rostbratwürsten durch Markt- und Festveranstalter. „Wir haben sonst die Weihnachtsmärkte beispielsweise in Dresden oder Braunschweig beliefert, das fällt alles weg“, schildert Reichelt die Situation.

Er will zum Schluss aber noch eine frohe Botschaft setzen: Wer seinen regionalen Festtagsschmaus noch nicht geordert hat, kann dies noch am 19. und 23. Dezember, jeweils von 9 bis 16 Uhr, in Unterwellenborn tun, wenn am Sitz des Geflügelhofs in der August-Bebel-Straße zum Markt-Finale gerufen wird. Diesmal ohne Glühwein, Grillstand und Musik, aber gern mit Vorbestellung.