Oppurg/Ranis/Krölpa. Infos, Beratung und Erfahrungsaustausch: Das bieten die Aktionstage für pflegende Angehörige in Oppurg, Ranis und Krölpa.

Aus Anlass der aktuellen „Woche der pflegenden Angehörigen“ (4. bis 10. Juli) sind Betroffene und Interessierte zu Aktionstagen in Oppurg, Ranis und Krölpa eingeladen. Darüber informieren die Beraterinnen Susan Hall und Irene Steffens des Projektes Agathe (Älter werden in der Gemeinschaft – Thüringer Initiative gegen Einsamkeit) des Thüringer Sozialministeriums.

So können pflegende Angehörige am Mittwoch, 6. Juli, von 10 bis 16 Uhr im Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg Pflegehilfsmittel kennenlernen und ausprobieren, sich von Irene Steffens beraten lassen, Erfahrungen austauschen. Einen solchen Aktionstag gibt es auch mit Susan Hall am Donnerstag, 8. Juli, von 9 bis 16 Uhr in Ranis in den Räumen der Stadtverwaltung sowie am Dienstag, 12. Juli, von 9 bis 16 Uhr in der Gemeindeverwaltung Krölpa.

„Bei diesen Aktionstagen stehen die Angehörigen im Mittelpunkt“, so Susan Hall. Das Agathe-Programm will gezielt vereinsamte Menschen wieder stärker in die Gemeinschaft vor Ort bringen, ebenso die pflegenden Angehörigen, die Enormes in ihren Familien leisten. Beraten wird auch zu Entlastungs- und Erholungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige.

Seit August 2021 sind Susan Hall in der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück und Irene Steffens in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg im Agathe-Projekt aktiv. Die Beraterinnen begleiten die Interessierten nach deren individuellen Bedarf und Wünschen, auch bei schwierigen und herausfordernden Aufgaben, vernetzen Angebote und Strukturen vor Ort, laden zu Info-Veranstaltungen und Aktionstagen ein.

Kontakt: Irene Steffens – Telefon 0151/17 63 49 21; Susan Hall – Telefon 0160/5 84 89 08; Projekt – E-Mail: agathe@lrasok.thueringen.de