Hier, am Pößnecker Amtsgericht, sprayten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen bislang Unbekannte Hakenkreuze an Wand und Tür. Die Schmierereien konnten nun entfernt werden.

Pößneck. Die Ermittlungen zu den Schmierereien verfassungswidriger Symbole am Pößnecker Amtsgericht scheinen aber auf der Stelle zu treten

Alle Hakenkreuze am Amtsgericht Pößneck in einem Aufwasch weg

Sämtliche Hakenkreuz-Schmierereien im Eingangsbereich des Amtsgerichtes Pößneck konnten am Dienstagvormittag in einem Aufwasch entfernt werden. Möglicherweise kommt es am Mauerwerk noch zu nachträglichen Behandlungen. Die Kosten der Spezialreinigung sind noch unklar. Amtsgericht Pößneck mit Hakenkreuze beschmiert