Altenburgfreund und Altstadtrat aus Pößneck ist tot

Pößneck. Erst am 4. Oktober wurde dem Pößnecker Rolf Kesting die Ehrenmedaille des Saale-Orla-Kreises verliehen.

Rolf Kesting ist tot. Der Architekt und frühere Stadtrat erlag am 16. November einer schweren Krankheit. Er wurde 87 Jahre alt.

Albin Fritz Rolf Kesting, so der vollständige Name, gehörte der Pößnecker SPD-Stadtratsfraktion zwei Legislaturen von 1994 bis 2004 an. Hier wurde sein Fachwissen insbesondere im Technischen Ausschuss sehr geschätzt.

In Erinnerung bleibt Kesting zudem als Laienspieler der Pößnecker Museumsnächte, die er insbesondere mit Mundarteinlagen bereicherte. Sein Lebenswerk krönte er seit 2016 mit seinem Einsatz für die Wiederentdeckung der Altenburg, an deren Fuß er lebte. Für seinen Einsatz um die Pflege des Flächennaturdenkmals und für „die vielen kleinen Freuden, die er seinen Mitmenschen bereitete“, so die Laudatio, wurde ihm erst am 4. Oktober die Ehrenmedaille des Saale-Orla-Kreises verliehen.