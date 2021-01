Alternative Idee fürs Sternsingen in Pößneck und Neustadt

Januar 2019: Neustädter Sternsinger bringen den Segen an und in die Häuser und Stuben.

Pößneck/Ranis/Neustadt Die Sternsinger in und um Pößneck bleiben heuer zuhause. Stattdessen stehen Spendenbüchsen in den Kirchen bereit.

Die Sternsinger müssen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zuhause bleiben. Gehen Mädchen und Jungen verkleidet als die Heiligen Drei Könige üblicherweise bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag, von Tür zu Tür, um mit Liedern den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln, ist dies in aufgrund der derzeitigen Situation nicht möglich. Für die 63. Sternsingeraktion, die unter dem Motto "Segen bringen – Segen sein, Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit" steht, mussten also neue Wege gefunden werden.

So auch in der katholischen Kirchgemeinde Pößneck und Ranis, in der Monika Böhm, Gemeindereferentin der Sankt-Josefs-Gemeinde in Pößneck, seit mehr als 20 Jahren das Dreikönigssingen organisiert.

„Es ist wichtig, dass wir an der Aktion trotz alledem festhalten, uns weiter für Kinder in Not einsetzen und Spenden sammeln“, betont sie. Denn das Geld, das beim Dreikönigssingen zusammenkommt, ist für das Kindermissionswerk bestimmt, welches weltweit sowie in einem jährlich anderen Schwerpunktland Kindern hilft.

In diesem Jahr stehen ukrainische Kinder von Arbeitsmigranten im Fokus. Gefördert werden im ganzen Land elf Tageszentren der Caritas, in denen den Kindern, die ihre Eltern oft über Monate nicht sehen, unter anderem Gemeinschaft, psychologische Betreuung und Seelsorge, Hausaufgabenhilfe, Kunst- und Handwerkskurse, Ausflüge und Sommercamps geboten werden.

Spendendosen in der Kirche zu finden

„Da wir nicht in die Haushalte kommen können, haben wir in den Kirchen Sammelbüchsen aufgestellt sowie Aufkleber und den Segenssprüche bereitgelegt. Außerdem haben wir auch überall Flyer mit der Spendenkontonummer des Kindermissionswerks ausgelegt, dass die Leute auch direkt ihre Spende überweisen können. Wir haben dabei auch die evangelischen Kirchen einbezogen“, berichtet Monika Böhm.

So seien Spendendosen und Co. in zahlreichen Gotteshäusern der Region zu finden, neben Pößneck und Ranis etwa auch in Wernburg, Krölpa und Ziegenrück. Darüber hinaus wurden an die älteren Gemeindemitglieder, die derzeit nicht in die Kirche kommen, Briefe geschickt, in denen ebenfalls Segensspruch, Aufkleber und ein Flyer mit der Spendenkontonummer beigelegt waren.

Auf neuem Weg Viele erreichen

„Da es schon absehbar war, dass wir eventuell dieses Mal nicht unterwegs sein können, haben wir uns frühzeitig Gedanken gemacht und gleich Anfang Dezember mehr Aufkleber und Flyer bestellt, um diese weitläufig verteilen zu können“, sagt Monika Böhm und ergänzt: „Wir haben zwar gehofft, dass es anders sein kann, aber ich bin mir sicher, dass die Aktion auch auf diesem Weg viele Menschen erreichen wird.“

In Neustadt, wo die Sternsinger eigentlich am 4. und 6. Januar den Segen bringen wollten, verfolgt man eine ähnliche Vorgehensweise. „Wir werden den Segen und die Aufkleber zum Gottesdienst zum Mitnehmen hinlegen und eine Spendendose aufstellen. Ich werde außerdem da und dort ältere Leute besuchen und den Segen dann mitbringen“, sagt Werner Ciopcia, Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde.

Mehr Informationen zu der Aktion unter www.sternensinger.de