Wer am 24. August in Pößneck-Ost länger schläft, wird nur kalt duschen können.

Am 24. August kein Warmwasser in Pößneck-Ost

Pößneck. Betroffen sind die Mehrfamilien- beziehungsweise Wohn- und Geschäftshäuser in diesen Straßen:

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck haben in Gesprächen mit dieser Zeitung schon in Mai eine planmäßige Unterbrechung der Fernwärmeversorgung in Pößneck-Ost für diesen Sommer angekündigt – jetzt steht der Termin fest. So werden die Haushalte und Einrichtungen in insgesamt elf Straßen des Wohnblockviertels und der näheren Umgebung am 24. August – wie schon am gleichen Tag des vergangenen Jahres – für die Zeit von rund sieben Stunden auf Warmwasser und gegebenenfalls auch Heizung verzichten müssen.

„Grund dafür sind notwendige Reparaturarbeiten im Blockheizkraftwerk Pößneck-Ost, die im laufenden Betrieb nicht durchgeführt werden können“, bestätigen die Stadtwerke Energie. Am Donnerstag in der nächsten Wochen müssen die Verbraucher konkret zwischen 9.30 bis 16.30 Uhr kalt duschen.

Elf Straßen betroffen

Betroffen sind alle fernwärmeversorgten Wohn- und Geschäftshäuser in folgenden Straßen:

Am Mittelweg,

Am Sonnenhof,

Mittelweg,

Bertolt-Brecht-Straße,

Bodelwitzer Weg,

Kurzackerstraße,

Straße des 3. Oktober,

Rosa-Luxemburg-Straße,

Julius-Fucik-Straße,

Tuchmacherstraße,

Wernburger Weg.

Eventuelle Fragen rund um die Versorgungsunterbrechung beantwortet das Fernwärme-Team der Jenaer Stadtwerkegruppe unter Telefon 0 36 41/688 353.

Dezentrales Versorgungsnetzwerk

Weitere fernwärmeversorgte Einrichtungen in der Stadt wie das Senioren- und Sozialzentrum der Volkssolidarität oder das Finanzamt sind von der Unterbrechung nicht betroffen. Das liegt am dezentralen Netz mit drei Versorgungskreisen – Ost, Süd und Mitte –, jeweils mit eigenem Blockheizkraftwerk. Zwischen den 1970ern und den Nullerjahren errichtet, sei die Pößnecker Infrastruktur vergleichsweise jung beziehungsweise in einem „guten bis sehr guten Zustand“.

Bernd Heinemann, Fernwärme-Bereichsleiter der Jenaer Stadtwerkegruppe, pflegt allerdings zu sagen: „Auch das beste Auto muss mal in die Werkstatt.“