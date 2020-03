Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Kabinettausstellung im Pößnecker Rathaus

Im Pößnecker Rathaus wird am kommenden Dienstag, 17. März, um 17 Uhr eine neue Kabinettausstellung eröffnet. Die Hobbykünstlerin Ines Neuber möchte ab diesem Tag unter dem Motto „Natürlich motiviert“ alle Interessierten auf eine Entdeckungsreise in Acryl mitnehmen. Die Pößneckerin hat Landschafts- und Tiermotive sowie Collagen im Gepäck, die dann bis zum 15. Juni zu sehen sind.

„Für meine Acrylbilder sind Fotos die Grundlage. Als Malgründe dienen mir vor allem Leinwände und Malpappen. Das Motiv bringe ich meistens mit Spachteltechnik auf, die Farbe lässt sich auch wunderbar mit den Fingern verteilen“, erklärt Neuber.

Erste Schau 2013 in Neustadt

Die 1969 im sächsischen Wurzen geborene Künstlerin habe einst mit Fotografie und Malerei ihre Freizeit gestaltet. Später habe sie sich im Mal- und Zeichenzirkel Neustadt neue Fertigkeiten angeeignet. Aus dieser Zeit datieren auch die ersten Auftragsarbeiten. Schließlich erhielt sie erstmals 2013 die Möglichkeit, ihre Werke im Neustädter Stadtmuseum in einer öffentlichen Ausstellung zu präsentieren.

In der damaligen Schau zeigte sie auch eine alte Truhe. „Das nicht mehr zu erkennende Originalmotiv schliff ich damals einfach mit ein wenig Mut für eine neue Idee ab und bemalte sie mit afrikanischen Tieren“, so Neuber. Bis heute ziere diese Truhe ihr Zuhause.

Vorfreude auf interessante Gespräche

Über das Finden neuer Ideen sagt sie: „Ich lasse mich gern auf Reisen oder langen Spaziergängen für Motive inspirieren. Der Fotoapparat ist mein Werkzeug Nummer 1. Mit Ihm dokumentiere ich manches Detail, um die Natur noch realitätsnaher wiederzugeben.“

Erfahrungen habe sie zu den Ausstellungen zur Veranstaltung „Garteneinblicke“ in Röblitz 2019, dem Adventsmarkt 2019 in Pößneck und dem Hofadvent in Röblitz sammeln können.

„Es haben sich tatsächlich daraus mehrere Auftragswerke ergeben“, so Neuber. Sie ergänzt: „Ich war überrascht und hocherfreut über das Interesse der Leute an der Malerei und freue mich auf inspirierende Gespräche mit Ihnen“, adressiert sie an die Besucher zur kommenden Eröffnung ihrer Schau im Pößnecker Rathaus.