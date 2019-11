Bei der sanierungsbedingten Abnahme des Turmknopfes in Friedebach kam eine Flasche mit einem historischen Dokument zum Vorschein. Zur Rückkehr des Turmknopfes soll nun erneut eine Zeitkapsel im Rahmen eines Turmknopffestes am 28. November 2019 eingefügt werden.

Am Donnerstag feiert Friedebach ein Turmknopffest

Aus Anlass der Rückkehr des sanierten Turmknopfes auf die Kirche in Friedebach findet am Donnerstag in dem Ortsteil von Krölpa das Turmknopffest statt. Auftakt ist um 15 Uhr. „Schon von weitem sieht man, an der Kirche in Friedebach wird gebaut“, heißt es in der Ankündigung des Gemeindekirchenrates Friedebach/KGV Krölpa-Öpitz. Zur Zeit seien dort Zimmerer, Dachdecker und Klempner mit Sanierungsarbeiten zum Erhalt des Kirchturms befasst.

Die Flasche. Foto: Ute Thalmann

Im Zuge der Arbeiten war am 14. September 2019 der Turmknopf abgenommen worden. „Zum Vorschein kam eine alte, leere Weinflasche mit einem verwitterten, unleserlichen Dokument“, welches in den Innenraum der Flasche geklebt war. „Eine Kugel, vermutlich eines Gewehres, befindet sich ebenfalls in der Flasche“, heißt es weiter. Aus der Chronik der Kirche werde ersichtlich, dass es 1864 eine Reparatur gegeben hatte, bei der auch der Turm erneuert worden war. „Vermutlich stammen die Inhalte des Knopfes aus dieser Zeit.“

Am Donnerstag wird der Turmknopf, der von der Werkstatt für Schmiedekunst Michael Gerhardt in Knau restauriert wurde, wieder aufgebracht. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie werden in den Knopf Dokumente eingelegt, die zuvor öffentlich verlesen werden. Der Turmknopf trägt die Wetterfahne mit der Jahreszahl 1714. Interessierte Zuschauer sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.