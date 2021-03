Am Federkleid wurde das Geschlecht der Störchin Elfie aus Geroda erknannt

Geroda/Porstendorf. Männchen oder Weibchen? Federproben ergaben das Geschlecht des Vogels aus Geroda

Vor knapp zwei Wochen berichteten wir über Störchin Elfie, die seit einigen Jahren den Sommer auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Geroda in Porstendorf verbringt. Daraufhin meldete sich ein Leser mit der Vermutung, dass es sich bei Elfie aber nicht um eine Störchin, sondern um einen Storch handele. Der Grund: Auf der Webseite des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern (LBV), auf der man via Satelliten-Telemetrie verfolgen kann, wo sich die beringten Vögel gerade aufhalten, ist Elfie als Männchen aufgeführt.