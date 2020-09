Auf der B281 regelt derzeit eine Ampel den Verkehr am Ortseingang Pößneck aus Richtung Krölpa kommend.

Am Freitag ist das Warten vorbei

Wer auf seinem Weg auf der Bundesstraße 281 durch Pößneck muss, ist in diesen Tagen angehalten, etwas mehr Zeit einzuplanen als üblich. Am Ortseingang der Stadt aus Richtung Krölpa kommend regelt derzeit eine Ampel den Verkehr. Am Freitag soll das Warten aber ein Ende haben.