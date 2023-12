Am Mittwoch ist Familientag beim „Winterzauber“ auf Schloss Oppurg

Oppurg Noch bis zum 15. Januar ist geöffnet

Der „Winterzauber“ am Schloss Oppurg lädt an diesem Mittwoch, 27. Dezember, ab 14 Uhr und bis in den Abend hinein zu einem Familientag mit Kinderkino und Backen für Kinder sowie vergünstigten Preisen für das Eislaufen und Eisstockschießen ein. Die damit beginnende Nachsaison ist bis 15. Januar 2024 angesetzt und Gäste sind von Mittwoch bis Sonntag, außer an Silvester und den gesetzlichen Feiertagen, auf dem Weihnachtsmarkt mit Eislaufvergnügen willkommen.