Am Wochenende feiert Pößneck die Saale-Orla-Schau

Riesengemüse-Weltrekordler Patrick Teichmann aus Pößneck referiert auf der Saale-Orla-Schau sowohl am Samstag als auch am Sonntag ab 15 Uhr zur Gemüsezucht im XXL-Format.

Pößneck. Der Eintritt ist an allen drei Messetagen frei.

In Pößneck findet vom 12. bis 14. Mai die diesjährige Saale-Orla-Schau statt. Die Regionalmesse des Saale-Orla-Kreises und der Stadt Pößneck wird am Freitag um 13 Uhr eröffnet. Am Sonnabend und Sonntag sind Besucher jeweils ab 10 Uhr willkommen. Ausklang ist an allen drei Messetagen um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Schwerpunkte der Veranstaltung in und an der Shedhalle sind laut ausrichtender RAM Regio Ausstellungs-GmbH die Themen Haus, Garten und Auto, aber auch Erneuerbare Energien. Es sei mit zirka 115 Ständen unterschiedlichster Art und Größe zu rechnen. Reichlich Gastronomie, ein Vortragspavillon und Unterhaltungsangebote für Jung und Alt inklusive Kinderfest und Streetsoccerturnier runden die 31. Saale-Orla-Schau ab.