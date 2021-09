Die Stadtwerke Jena Netze GmbH hat in Pößneck – hier letztens in der Rudolf-Breitscheid-Straße – nach wiederholten Stromausfällen mehr zu tun, als es ihr wohl lieb ist.

Am Wochenende rund fünfzig Meter Kabel in Pößneck ausgetauscht

Pößneck. Stadtwerke Jena Netze halten der Pößnecker Kritik eine „sehr gute Bewertung von der Bundesnetzagentur“ entgegen

Die Stadtwerke Jena Netze GmbH und „Spezialfirmen“, wie es heißt, haben am Wochenende rund fünfzig Meter Kabel im Bereich Beethovenstraße/Am Galgenberg in Pößneck ausgetauscht. Das teilte die Jenaer Stadtwerkegruppe am Montag mit.

Ausgetauscht wurde der gleiche Kabeltyp, der bereits in der vergangenen Woche direkt angrenzend ersetzt wurde. Hier war es zuletzt zu mehreren Defekten und damit zu Stromausfällen gekommen.

„Wir mussten die Maßnahmen direkt fortsetzen, die nun auch Arbeiten am Wochenende erforderlich machten“, so Kristin Weiß, Geschäftsführerin der Stadtwerke Jena Netze. In der Mitteilung betont sie zudem: „Um die bislang gewohnte Versorgungssicherheit wiederherzustellen, werden wir weitere Abschnitte austauschen. Wir führen regelmäßig Instandhaltungsmaßnahmen an den Stromversorgungsanlagen in Pößneck durch. Hier gibt es eindeutige Vorschriften, die für uns natürlich bindend sind. Bei diesen kontinuierlichen Kontrollen und Überprüfungen gab es zuvor keinen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko. Als Netzbetreiber dokumentieren wir zudem gegenüber der Bundesnetzagentur die Störungen in unserem gesamten Netzgebiet. Im Ergebnis wird uns eine sehr gute Versorgungszuverlässigkeit bestätigt. Umso ärgerlicher sind natürlich dann die jüngsten Störungen“, so Kristin Weiß.

Am Donnerstag wird sie im Pößnecker Stadtrat sprechen. Insbesondere Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) erwartet Antworten auf insgesamt 18 spezielle und allgemeine Fragestellungen, die er der Geschäftsführerin am 23. September gemailt hatte.

Die Sitzung des Pößnecker Stadtrates findet im Saal des Schützenhauses statt und beginnt um 18.30 Uhr. Zuvor, ab 18 Uhr, gibt es eine „Einwohnerfragestunde“.

